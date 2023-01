La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, annonçait pourtant vendredi qu’Ottawa avait « accepté de jouer un rôle de facilitateur dans ce processus, dans le cadre de son engagement à promouvoir la paix et la sécurité et à faire progresser le soutien à la démocratie et aux droits de la personne ».

(Ottawa) Le Cameroun inflige un camouflet diplomatique au Canada, en niant que celui-ci jouera le rôle de médiateur dans le litige opposant le gouvernement camerounais aux séparatistes anglophones – et ce, trois jours après qu’Ottawa en ait fait l’annonce officielle.

Dans un communiqué publié lundi après-midi sur les réseaux sociaux, dont l’authenticité a été confirmée par une source gouvernementale canadienne, le ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi, affirme qu’en dépit « d’informations disséminées dans certains médias », aucun pays étranger n’avait reçu le mandat d’arbitrer le conflit.

« Le gouvernement du Cameroun informe les communautés nationale et internationale qu’il n’a confié à aucun pays étranger ou entité extérieure un rôle de médiateur et de facilitateur pour régler le conflit dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest », est-il écrit dans le document estampillé du sceau du gouvernement camerounais et daté du 23 janvier.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, annonçait pourtant vendredi qu’Ottawa avait « accepté de jouer un rôle de facilitateur dans ce processus, dans le cadre de son engagement à promouvoir la paix et la sécurité et à faire progresser le soutien à la démocratie et aux droits de la personne ».

Elle s’était attiré les éloges de l’ambassade des États-Unis à Yaoundé ce lundi après-midi.

Le porte-parole conservateur en matière d’Affaires étrangères, Michael Chong, lui, a raillé la ministre Joly en lui remettant au visage une déclaration qu’elle avait faite en mars 2022 sur les ondes de CTV, alors qu’elle avait vanté les mérites du Canada en matière diplomatique.

« Apparemment pas », s’est-il moqué.

Le gouvernement canadien n’avait pas encore réagi à cette rebuffade au moment de publier ces lignes, lundi en fin d’après-midi.

Des rencontres secrètes au Canada

Le pays d’Afrique centrale avait fait appel au gouvernement canadien l’été dernier pour l’inviter à jouer le rôle de médiateur dans le litige opposant le gouvernement camerounais aux séparatistes anglophones, selon nos informations.

Des rencontres secrètes ont eu lieu à Montebello, à Mont-Tremblant et à Toronto afin de permettre aux parties de négocier, a aussi confirmé à La Presse une source gouvernementale canadienne qui a requis l’anonymat, n’étant pas autorisée à discuter publiquement du dossier.

Les tensions historiques qui couvaient dans les régions anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ont dégénéré en conflit armé en 2017 entre les forces gouvernementales et le mouvement revendiquant l’indépendance de la « République fédérale d’Ambazonie ».

La République du Cameroun, le Conseil de gouvernement de l’Ambazonie et les Forces de défense de l’Ambazonie, le Mouvement populaire de libération de l’Afrique et les Forces de défense du Sud-Cameroun, le gouvernement intérimaire, ainsi que l’Équipe de coalition de l’Ambazonie figuraient parmi les parties à l’accord annoncé vendredi dernier par la ministre Joly.