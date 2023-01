Guerre en Ukraine

Trudeau ne croit pas en une nouvelle course aux armements

(Ottawa ) La guerre que mène la Russie en Ukraine a rendu la planète plus instable et dangereuse, affirme le premier ministre Justin Trudeau. Mais il ne croit pas que ce conflit mènera à une nouvelle course aux armements aux conséquences imprévisibles, comme on en a connu une dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.