(Ottawa) La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a profité d’une visite en Ukraine, mercredi, pour annoncer que le Canada enverra 200 autres véhicules blindés de transport de troupes, pour aider le pays contre les envahisseurs russes.

Lee Berthiaume La Presse Canadienne

Pourtant, même si la ministre Anand a dévoilé cette dernière contribution, l’annonce a été largement éclipsée par des questions quant à savoir si le Canada et ses alliés accepteraient la demande de l’Ukraine pour un équipement encore plus lourd : des chars.

Mme Anand a révélé le projet du gouvernement d’acheter 200 véhicules blindés de transport de troupes Senator pour l’armée ukrainienne, lors d’une conférence de presse dans la capitale, Kyiv, à la suite d’une rencontre avec son homologue ukrainien, Oleksii Reznikov.

Les blindés Senator sont achetés de Roshel, une entreprise de Mississauga, en Ontario, au coût de 90 millions. Le Canada avait déjà envoyé en Ukraine, le printemps dernier, huit de ces véhicules blindés de transport de troupes.

« Les Senator sont des véhicules de sécurité, et j’ai entendu à plusieurs reprises que les troupes ukrainiennes appréciaient leur maniabilité et leur adaptabilité », a indiqué aux journalistes Mme Anand, flanquée à Kyiv de M. Reznikov.

« Les véhicules permettent également le transport en toute sécurité du personnel et de l’équipement et les évacuations médicales. »

Les véhicules représentent une autre contribution militaire du Canada à l’Ukraine depuis que la Russie a lancé une invasion à grande échelle du pays en février, déclenchant le plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Au cours de la dernière année, le Canada s’est engagé à fournir à l’Ukraine une aide militaire complète totalisant bien plus d’un milliard de dollars, et plus de 5 milliards en aide économique, humanitaire et militaire combinée », a soutenu mercredi la ministre Anand.

Besoin de chars de combat

M. Reznikov n’a pas tardé à remercier le Canada pour les véhicules blindés ainsi que ses autres contributions, y compris un système de missile sol-air de fabrication américaine annoncé la semaine dernière, pour un coût d’environ 406 millions pièce.

Le ministre ukrainien de la Défense a déclaré que ces systèmes de défense antiaérienne étaient la priorité absolue de son pays, alors que les missiles russes continuent de pleuvoir sur des cibles civiles.

M. Reznikov a toutefois réitéré le besoin de chars de combat, décrivant ces armes lourdes comme essentielles pour protéger la vie des soldats ukrainiens et mener des contre-offensives contre les forces russes.

« La principale différence entre les forces armées ukrainiennes et les forces armées russes est que nous essayons de sauver la vie de nos défenseurs et que nous ne les utilisons pas comme chair à canon, comme le font les Russes », a-t-il déclaré en ukrainien.

« Par conséquent, pour nous, il est crucial de doter nos forces armées de “poings blindés”, qui briseront les positions des forces armées de la Fédération de Russie lors de la contre-offensive et sauveront la vie de nos défenseurs. »

Rencontre importante vendredi

Les alliés se sont demandé s’il faudrait envoyer des chars en Ukraine. Parmi eux se trouve l’Allemagne, qui fait face à des pressions non seulement pour envoyer certains de ses chars Leopard 2 en Ukraine, mais aussi pour permettre à d’autres pays qui exploitent les mêmes chars de faire de même.

Cela inclurait le Canada, qui possède 112 chars Leopard 2, achetés à l’Allemagne en 2007, au plus fort de la guerre en Afghanistan.

Le ministre Reznikov a dit que la Finlande et la Pologne avaient toutes deux indiqué leur intention d’envoyer des Leopard 2 en Ukraine. Il croit que Berlin se laissera convaincre lorsque les ministres de la Défense des pays alliés se rencontreront vendredi en Allemagne pour une réunion dirigée par les États-Unis sur la guerre en Ukraine.

La ministre Anand ne s’est pas engagée à fournir des Leopard 2, affirmant seulement qu’Ottawa « continuera de fournir à l’Ukraine l’aide dont elle a besoin pour combattre et gagner cette guerre ».

Mais plus tôt cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau n’a pas exclu l’envoi de Leopard 2 en Ukraine, si l’Allemagne acceptait une telle décision. « Nous examinerons toutes les demandes de l’Ukraine, mais nous n’en sommes pas encore là pour le Leopard 2 », disait-il.

Le gouvernement fédéral affirme que le Canada a versé environ 5 milliards en aide militaire, financière et humanitaire depuis que les forces russes sont entrées en Ukraine le 24 février 2022. De plus, des centaines de soldats canadiens forment des militaires ukrainiens en Grande-Bretagne et en Pologne.

La visite d’Anita Anand en Ukraine a eu lieu alors que des responsables locaux ont annoncé que le ministre de l’Intérieur du pays était mort dans un accident d’hélicoptère près de la capitale. L’accident a tué au moins 14 autres personnes, dont d’autres responsables et trois enfants.