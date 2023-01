La semaine dernière, on apprenait que le gouvernement Trudeau avait dépensé plus de 84 millions entre mars 2021 et novembre 2022 pour des contrats attribués à la firme de consultants McKinsey.

(Ottawa) Le chef de l’Opposition officielle, Pierre Poilievre, et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, veulent savoir à quoi ont servi les dizaines de millions de dollars versés à la firme de consultants McKinsey. Ils réclament une enquête en comité parlementaire, mais se gardent pour l’instant d’aller jusqu’à demander une enquête publique indépendante.

La firme McKinsey avait de nouveau fait les manchettes la semaine dernière lorsque Radio-Canada a révélé que le gouvernement libéral de Justin Trudeau lui avait donné 30 fois plus d’argent que le gouvernement conservateur de Stephen Harper.

La somme des contrats atteint 66 millions durant les sept années de mandat des libéraux. Certains de ces contrats auraient été donnés sans appel d’offres. Le ministère de l’Immigration est celui qui y aurait eu le plus recours, selon le reportage du diffuseur public.

Les deux chefs des partis d’opposition veulent forcer le gouvernement à dévoiler l’entièreté des contrats et de la documentation liée à McKinsey au comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires.

Les sommes qui ont été versées constituent du « gaspillage » de fonds publics, selon M. Poilievre alors que les libéraux multiplient les déficits depuis leur arrivée au pouvoir. « Une multinationale qui est le sujet d’une enquête criminelle en France et qui a dû payer des pénalités pour son rôle dans la crise des opioïdes qui a tué beaucoup de monde en Amérique du Nord », a-t-il souligné.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Pierre Poilievre

« Qu’on fasse appel à de la sous-traitance pour compléter l’expertise d’un appareil d’État ou d’un appareil public, je comprends, a reconnu M. Blanchet. Mais qu’on remplace l’expertise, qu’on se substitue à l’expertise ou même à la limite potentiellement qu’on écarte l’expertise d’une fonction publique pour dicter des règles et des pratiques, c’est discutable. »

Outre les enjeux de coûts, d’octroi de contrats et de transparence, le recours à McKinsey soulève également celui de l’augmentation des seuils d’immigration. Il s’inquiète des liens entre le groupe de pression Century Initiative qui préconise des politiques publiques pour augmenter la population canadienne à 100 millions de personnes d’ici 2100 et le cabinet-conseil. Son cofondateur est Dominic Barton, qui était le grand patron de McKinsey jusqu’en 2018. Un an plus tard, il était nommé ambassadeur du Canada en Chine.