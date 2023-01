(Ottawa) Le ministre des Transports, Omar Alghabra, accepte la demande du Comité permanent des transports de la Chambre des communes et témoignera donc sur les perturbations des vols aériens et des départs de train qui ont eu lieu pendant les vacances des Fêtes.

« Il va comparaître », a confirmé son attachée de presse, Nadine Ramadan, lundi après-midi.

Les élus qui siègent au comité parlementaire doivent se rencontrer en fin d’après-midi pour décider de la liste complète des témoins et du calendrier de leurs travaux.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra

En début d’année, des députés conservateurs et néo-démocrates avaient réclamé une réunion d’urgence du comité en réaction aux perturbations des transports aérien et ferroviaire. Le président du comité, le député libéral Peter Schiefke a déjà indiqué qu’il voudrait entendre Sunwing et VIA Rail.

Des centaines de voyageurs se sont retrouvés coincés au Mexique pendant les vacances des Fêtes, après que Sunwing eut annulé leur vol de retour sans leur fournir d’information sur la date où ils pourraient rentrer à la maison.

« Les retards et les annulations de vols que les Canadiens ont subis pendant la période des Fêtes étaient complètement inacceptables », a indiqué Mme Ramadan par courriel. Les Canadiens méritent mieux. Ils s’attendent à juste titre à ce que leurs compagnies aériennes les tiennent informés et gèrent les perturbations en conséquence. Cela n’a clairement pas été le cas pour Sunwing. »

La Charte des voyageurs, qui est en vigueur depuis 2019, prévoit des indemnisations pouvant aller jusqu’à 1000 $ en cas de retard ou d’annulation d’un vol. Les transporteurs aériens ont également l’obligation de fournir une mise à jour sur le statut de leur vol toutes les 30 minutes jusqu’à ce qu’une nouvelle heure de départ ait été fixée.

Or, le nombre de plaintes à l’Office des transports du Canada (OTC) a explosé depuis et dépassait 33 000 en date du 4 janvier. La charte des voyageurs s’applique seulement aux passagers aériens et non aux gens qui se déplacent en train.

Des passagers de VIA Rail ont également été bloqués durant des heures alors qu’une tempête hivernale frappait certaines régions de l’Ontario et du Québec quelques jours avant Noël. De nombreux trains qui devaient circuler la veille de Noël ont été annulés, et VIA Rail a déclaré que le déraillement d’un convoi du CN était à l’origine d’autres annulations le jour de Noël puis le lendemain.

Avec La Presse Canadienne