L’acquisition et le soutien initial des chasseurs F-35 ont le potentiel de contribuer au PIB Canada à hauteur de 425 millions par année et d’assurer près de 3300 emplois annuellement pour l’industrie canadienne et les partenaires de la chaîne de valeur sur une période de 25 ans, directement et indirectement.

(Ottawa) Le Canada a conclu une entente avec avec le gouvernement des États-Unis et Lockheed Martin/Pratt & Whitney en vue de l’achat de 88 avions furtifs F-35, dont quatre premiers exemplaires doivent être livrés en 2026.

Le coût de l’acquisition de ces avions de chasse visant à remplacer la flotte vieillissante des CF-18 est évalué à quelque 19 milliards, pour une valeur estimée de 85 millions pour chaque appareil, et de 70 milliards sur un cycle de vie qui devrait atteindre quelque 30 ans.

Ce montant comprend l’équipement et le matériel connexes, les services d’entretien et la mise en place d’un programme de formation. Les livraisons devraient commencer en 2026, et la flotte devrait atteindre sa pleine capacité opérationnelle entre 2032 et 2034, selon le calendrier présenté par le gouvernement canadien.

L’acquisition de ces chasseurs, pour lequel plusieurs alliés du Canada ont aussi opté, revêt une signification encore plus particulière dans le contexte des bouleversements géopolitiques actuels, a indiqué la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, en conférence de presse virtuelle, lundi

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Anita Anand

« C’est le bon avion qui arrive au bon moment, au meilleur prix pour les Canadiens », a-t-elle dit en vantant le caractère « moderne, fiable et agile » des avions qui permettront au Canada de « respecter ses obligations » ici comme au sein de l’OTAN et du NORAD.

L’acquisition et le soutien initial des chasseurs F-35 ont le potentiel de contribuer au PIB Canada à hauteur de 425 millions par année et d’assurer près de 3300 emplois annuellement pour l’industrie canadienne et les partenaires de la chaîne de valeur sur une période de 25 ans, directement et indirectement.

Fin d’une saga

Cette annonce marque la fin d’un processus d’achat qui s’était mis en branle sous l’ancien gouvernement de Stephen Harper, que les libéraux de Justin Trudeau avaient promis de reléguer aux oubliettes en 2015, avant de finalement changer leur fusil d’épaule.

Les coûts ont eu le temps d’exploser depuis, en raison de l’inflation et du taux de change. À titre comparatif, il devait en coûter 25 milliards environ pour l’achat de 65 chasseurs, selon un rapport produit en 2012 par le vérificateur général.

La ministre Anand a cependant assuré que le processus d’acquisition « très complexe » avait été compétitif, et elle a plaidé que les années s’étant écoulé avaient par ailleurs permis aux appareils d’évoluer et de « devenir plus performants ».

Ce contrat est le plus important des 30 dernières années de l’Aviation royale canadienne (ARC). Les quatre premiers exemplaires des F-35 devraient arriver au Canada en 2026. Ils seront suivis de six autres appareils en 2027 et 2028, puis le rythme des livraisons s’accélérera.

Aucune pénalité financière n’est prévue en cas de retard dans les livraisons. « Le Canada achète les appareils d’une chaîne de production établie. Nous avons confiance en ce fournisseur compte tenu des antécédents du programme en matière de livraison », a indiqué la ministre Anand.

Une force dissuasive

Le fournisseur basé au Maryland s’est réjoui de l’« honneur » que lui accorde Ottawa en jetant son dévolu sur ses appareils, a signalé par voie de communiqué Mike Schmidt, lieutenant-général de la U.S. Air Force et chef de programme du bureau conjoint du F-35.

« Grâce à sa projection de puissance, le F-35 est au premier plan de la dissuasion. Sa présence avancée continuera à garantir que les adversaires potentiels choisissent la voie de la diplomatie plutôt que celle du conflit armé », a-t-il fait valoir.

À l’heure actuelle, il y a plus de 890 de ces appareils en service dans 26 bases au monde, selon la société.