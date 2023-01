Entre mars 2021 et novembre 2022

Ottawa a dépensé 84 millions de dollars en contrats à la firme McKinsey

(Ottawa) Ottawa a dépensé un peu plus de 84 millions en un peu moins de deux ans pour divers contrats accordés à la firme de consultants McKinsey, une partie des fonds ayant été dédiés à « faire progresser l’évolution culturelle » des Forces armées canadiennes ainsi qu’à les aider à être plus diversifiées et inclusives.