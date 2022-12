L’Inde accueillera plus de 200 réunions dans plus de 50 villes et offrira aux délégués « un aperçu du riche patrimoine culturel de l’Inde et de leur offrir une expérience indienne unique », lit-on sur le site du G20.

(Ottawa) Le NPD demande au gouvernement Trudeau de boycotter les activités du G20 en Inde, qui assure depuis ce jeudi la présidence tournante du regroupement à vocation économique.

Les néo-démocrates estiment que le gouvernement canadien doit laisser sa chaise vide « en raison des horribles lois discriminatoires de l’Inde », lit-on dans leur déclaration.

La députée Heather McPherson en dira davantage ce jeudi en conférence de presse en compagnie de représentants des communautés sikhe et musulmane.

Cette requête est formulée alors que l’encre est à peine sèche sur la nouvelle stratégie indopacifique du gouvernement libéral, où l’Inde est présentée comme « partenaire essentiel ».

Sa croissance démographique représente une « grande opportunité » à saisir pour le Canada, a souligné dans une entrevue récemment accordée à La Presse la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

PHOTO ANDREEA ALEXANDRU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mélanie Joly

« L’Inde est une démocratie qui va être sous peu le pays le plus populeux au monde. Avec une plus grande population vient une plus grande croissance économique », a-t-elle exposé en dévoilant la stratégie.

En matière économique, Ottawa espère d’ailleurs conclure avec New Delhi un accord de libre-échange dans les années à venir, dans le cadre de cette feuille de route pour la région.

La ministre Joly a tout de même convenu que le bilan indien en matière de droits de l’homme n’était pas tout à fait reluisant.

« Sur la question de l’Inde, on va soulever nos préoccupations en lien avec les droits de la personne et des minorités. Je le fais chaque fois », a-t-elle assuré.

Le premier ministre Modi critiqué

PHOTO SAM PANTHAKY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Narendra Modi

Depuis l’arrivée au pouvoir du premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi, en 2014, les droits de la personne ont régressé en Inde, selon plusieurs ONG.

« Les attaques et la discrimination […] contre les minorités religieuses se multiplient », reprochait encore il y a environ deux semaines l’organisation Human Rights Watch.

Le gouvernement Modi utilise aussi des « lois draconiennes » afin de « poursuivre et harceler les militants des droits humains, les journalistes, les étudiants », a souligné l’ONG.

La présidence rotative de l’Inde au G20 s’est officiellement amorcée ce jeudi.

L’Inde accueillera plus de 200 réunions dans plus de 50 villes et offrira aux délégués « un aperçu du riche patrimoine culturel de l’Inde et de leur offrir une expérience indienne unique », lit-on sur le site du G20.

La conférence de presse du NPD est prévue en début d’après-midi.

Le bureau de la ministre Joly doit pour sa part fournir une réaction à cette requête plus tard ce jeudi.