« On a déjà posé des gestes avec la loi 96, on a déjà commencé à poser des gestes concernant la sélection des immigrants, on va continuer de poser des gestes pour absolument arrêter le déclin du français », a affirmé le premier ministre François Legault.

(Québec) François Legault est « ouvert à toutes les suggestions » pour mettre fin au déclin du français au Québec, mais il ferme la porte « dans un avenir prévisible » à instaurer la loi 101 au cégep, et mise surtout sur une immigration 100 % francophone.

« La clé est vraiment autour de l’immigration », a lancé le premier ministre en mêlée de presse mardi, jour de reprise des travaux parlementaires.

Il a identifié deux grands défis que son gouvernement, mais également les partis d’oppositions, et la société civile, devront relever dans les prochaines années. Le premier est la lutte aux changements climatiques. Le deuxième, c’est « d’absolument éliminer le déclin du français, en particulier à Montréal ».

« On est rendu à moins de 50 % de francophone sur l’île de Montréal. On est à 48 %. On a déjà posé des gestes avec la loi 96, on a déjà commencé à poser des gestes concernant la sélection des immigrants, on va continuer de poser des gestes pour absolument arrêter le déclin du français, et je suis ouvert à toutes les suggestions », a affirmé M. Legault.

Il ferme cependant la porte à l’application de la loi 101 dans les cégeps, une demande du Parti québécois, et de plusieurs syndicats d’enseignants.

« On sait que tous les nouveaux arrivants doivent envoyer leurs enfants à l’école en français pour tout le primaire, tout le secondaire. Est-ce que deux ou trois années de cégep ça changerait la situation ? L’urgence c’est vraiment de voir qu’est-ce qu’on fait avec l’immigration », a répliqué le premier ministre.

« Les mesures comme celles-là feront toujours partie des discussions, mais nous, on ne pense pas que c’est un élément qui amène quelque chose de structurant […] Dans un avenir prévisible, la porte est fermée », a-t-il dit.

Il a également réagi au reportage de La Presse qui révélait que le déclin du français n’est pas seulement visible à Montréal, mais également dans plusieurs régions du Québec. Il souligne qu’il faut agir « dans certaines régions, comme les régions près des États-Unis et de l’Ontario ».

« Dramatique » à Montréal

« Il faut regarder au Québec, on est autour de 78 %, 80 % de francophone. C’est sûr qu’il y a une baisse de quatre à cinq points depuis 20 ans. Par contre, là où c’est dramatique, c’est vraiment à Montréal où on est passé sous la barre du 50 % », a-t-il affirmé.

L’usage du français a diminué dans la majorité des régions du Québec, et pas uniquement à Montréal, selon une analyse des plus récentes données du recensement 2021 de Statistique Canada. Pas moins de 81 des quelque 100 municipalités régionales de comté du Québec ont enregistré un recul de la part du français comme première langue officielle parlée, entre 2016 et 2021.

Quant à son objectif d’une immigration 100 % francophone, elle accuse du retard en raison d’un « backlog » constitué « d’immigrants qui ont été sélections par l’ancien gouvernement », a dit M. Legault, qui est premier ministre depuis 2018. Québec contrôle environ 65 % des 50 000 immigrants que la province reçoit chaque année. C’est cette portion qui devra être complètement francophone.

Il promet d’aborder la question mercredi dans son discours d’ouverture et estime que son objectif de 2026 est « absolument » atteignable. « C’est ça qu’on doit viser », a-t-il dit.