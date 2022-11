L’ancien ministre Pierre Moreau a annoncé lundi qu’il ne se porterait pas candidat à la succession de Dominique Anglade à la tête du Parti libéral du Québec après avoir alimenté la machine à rumeurs par son mutisme durant plusieurs semaines.

Dans un tweet publié lundi matin, l’avocat a indiqué qu’il avait été encouragé à se présenter par plusieurs collaborateurs, anciens collègues et militants.

Il a assuré qu’il entendait demeurer un membre « actif » du PLQ.

« Je continuerai à militer pour un Québec plus inclusif, plus juste et plus prospère dans le respect de sa majorité francophone et des autres communautés qui forment aussi la société québécoise », poursuit-il, dans une critique à peine voilée du gouvernement Legault.

Son départ de l’émission Mordus de politique à la fin de la dernière saison télévisuelle et son refus de dire s’il était intéressé à remplacer Dominque Anglade, le jour de l’annonce de la démission de cette dernière, avaient ravivé les rumeurs au sujet de sa potentielle candidature.

Pierre Moreau faisait partie de la courte liste de candidats pressentis pour remplacer l’ex-cheffe du PLQ, qui a annoncé sa démission le 7 novembre au zénith des critiques à l’égard de son leadership.

Élu pour la première fois en 2003, Pierre Moreau a porté un grand nombre de dossiers dans les gouvernements Charest et Couillard, notamment les Affaires municipales, les Transports et les Ressources naturelles. Il est aujourd’hui associé au cabinet d’avocats Bélanger Sauvé.