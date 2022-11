« On discute pour voir si les provinces peuvent améliorer et standardiser leurs systèmes de données. Je peux souligner que le Québec fait déjà une très bonne job », a lancé Justin Trudeau en marge du Sommet de la Francophonie.

(Djerba, Tunisie) Justin Trudeau tente un rapprochement dans l’épineux dossier des transferts fédéraux en santé en soulignant que le gouvernement Legault « fait déjà une très bonne job » en matière de collecte de données, une condition pour donner plus d’argent aux provinces.

Envoyée spéciale Fanny Lévesque La Presse

Le premier ministre canadien a lancé des fleurs au gouvernement Legault, et par le fait même au ministre de la Santé Christian Dubé, en vantant le travail du Québec, qui planche à l’amélioration de ses systèmes de données dans le réseau de la santé et des services sociaux.

« On discute pour voir si les provinces peuvent améliorer et standardiser leurs systèmes de données. Je peux souligner que le Québec fait déjà une très bonne job », a lancé M. Trudeau en marge du Sommet de la Francophonie, qui se termine dimanche sur l’île tunisienne de Djerba.

Justin Trudeau va même jusqu’à affirmer que le modèle du Québec pourrait, comme d’autres initiatives ailleurs au Canada, permettre d’inspirer les provinces canadiennes « pour s’assurer d’avoir un meilleur aperçu de ce qui se passe au pays ».

Il répondait ainsi à M. Dubé, qui insatisfait lors de la dernière rencontre entre les ministres provinciaux de la Santé et Ottawa, avait répliqué que « si le gouvernement fédéral veut des statistiques, on a un tableau de bord public qui est disponible ».

Plongé dans une impasse qui perdure depuis des mois avec les provinces, Ottawa a montré de premiers signaux d’ouverture au début du mois, se disant prêt à rehausser les transferts fédéraux en santé. Les provinces font front commun et réclament une hausse du financement de 22 % à 35 %.

Mais, il reste un hic. Ottawa veut en revanche créer un système de données sur la santé de « classe mondiale ». Les provinces, avec le Québec en tête, s’y opposent farouchement au motif que la santé est exclusivement de leur compétence. La dernière rencontre à Vancouver des ministres provinciaux de la Santé et du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, à s’est terminé sans accord.

Le gouvernement fédéral s’est d’ailleurs retiré du communiqué conjoint qui devait être publié au terme de l’exercice, en novembre dernier.

Justin Trudeau a affirmé dimanche qu’il avait bon espoir d’en arriver à s’entendre avec les provinces sur le sujet d’un meilleur partage des données entre les provinces et avec le fédéral. « Ce n’est pas pour que le fédéral puisse vérifier si tout le monde fait ses devoirs », a-t-il assuré.

« C’est pour que les Canadiens sachent eux-mêmes, que si quelqu’un à Montréal a trouvé une façon d’administrer des services de santé qui est bien meilleure que ce qu’ils font chez eux à Saskatoon ou à Halifax, bien qu’on puisse en bénéficier » à travers le pays, a ajouté M. Trudeau.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau

Au Québec, M. Dubé a déployé la publication d’un tableau de bord qui permet de mesurer la progression de son Plan Santé. Il veut aussi à la reprise des travaux parlementaires ramener une nouvelle version du projet de loi 19 qui permet le décloisonnement des données dans le réseau.

L’enjeu des transferts fédéraux en santé a aussi été abordé lors de la rencontre bilatérale entre Justin Trudeau et François Legault – la première depuis sa réélection, en marge du Sommet. L’entretien d’une vingtaine de minutes a surtout permis de mettre la table pour celle de décembre.

À quand une offre ?

Samedi, M. Legault a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune offre du fédéral aux provinces sur la table. « Je sais que M. Trudeau et M. Duclos nous disent que ça s’en vient », a-t-il indiqué. Dimanche, M. Trudeau n’a pas voulu dire si son gouvernement arriverait avec une nouvelle proposition aux provinces d’ici les Fêtes. « On sait à quel point ça presse », s’est contenté de dire le premier ministre.

« Ça va prendre plus d’argent et on est là pour investir plus d’argent, mais je pense que les gens savent que ça prend aussi plus d’améliorations dans nos systèmes de données. Je pense que c’est quelque chose sur laquelle on va pouvoir s’entendre », a résumé M. Trudeau, qui rentre ce dimanche au pays après une série de missions à l’étranger.