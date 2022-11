(Djerba, Tunisie) François Legault profitera de sa présence au Sommet de la Francophonie pour ramener les pendules à l’heure au sujet de sa controversée loi 96 sur la protection du français et ses politiques d’immigration. Le premier ministre estime que des « médias à l’extérieur du Québec » ont « peut-être mal interprété » ses visées. Il passera aussi le message à Justin Trudeau.

François Legault a atterri vendredi après-midi sur l’île tunisienne de Djerba où s’ouvre samedi le 18e Sommet de la Francophonie, sa première mission à l’étranger depuis sa réélection. C’est un retour attendu de cet évènement international après quatre années d’absence.

Le premier ministre a rapidement mis la table lors d’un entretien avec les journalistes québécois : il veut « expliquer le contexte » de ses politiques pour la protection du français au Québec et revenir « sur ce qui s’est dit à l’international » auprès de ses vis-à-vis de la Francophonie.

M. Legault voit même la nécessité de rappeler à ses partenaires que le Québec est « accueillant ».

« On a parlé [à l’étranger, dans les médias] de la loi 96, on a parlé du nombre de places qu’on voulait limiter dans les cégeps en anglais, de l’intégration, du choix des immigrants », a relaté M. Legault.

« Je pense que c’est important d’expliquer le contexte, de dire d’abord, que le Québec, a été, est et sera toujours un peuple accueillant », a-t-il ajouté lors d’une mêlée de presse.

Les propos récents de M. Legault sur l’immigration ont fait grand bruit en campagne électorale. Le premier ministre a notamment affirmé qu’il serait « un peu suicidaire » pour le français d’accueillir plus d’immigrants au Québec. Il a aussi affirmé que l’immigration non francophone si elle n’est pas contrôlée est une menace pour la « cohésion nationale ».

« On a vu certains médias à l’extérieur du Québec peut-être mal interpréter notre loi 96 ou les objectifs qu’on se donne en termes du nombre d’immigrants », a soutenu M. Legault.

Il a aussi évoqué « des commentaires » à l’international au sujet de loi 96, sa réforme de la loi 101, « qui ne respecteraient pas les droits des anglophones ».

Le premier ministre veut ainsi « prendre l’opportunité » d’aborder le sujet avec les chefs d’État à l’international « parce que s’il y en a qui sont bien placés pour comprendre le défi qu’on a au Québec de protéger le français, ce sont bien les États francophones ».

Il veut aussi aborder le sujet avec Justin Trudeau. La rencontre entre les deux hommes depuis la réélection de M. Legault devrait avoir lieu samedi en marge du Sommet de la Francophonie.

« On va sûrement se parler de bien appliquer la loi 101 aux entreprises de chartes fédérales », a laissé savoir M. Legault. « Je veux que M. Trudeau comprenne qu’à 48 % de francophones sur l’île de Montréal, que la situation est inquiétante. Il va falloir qu’on travaille ensemble », a-t-il ajouté.

Le premier ministre faisait référence aux derniers constats de l’Office québécois de la langue française qui indiquent que 48,3 % des Montréalais parlaient le français à la maison en 2021, un recul.

Justin Trudeau a émis plusieurs réserves quant à l’adoption de la loi 96, qui inclut une disposition dérogatoire, et n’a toujours pas fait savoir si son gouvernement a l’intention de s’impliquer dans une contestation. La loi du gouvernement Legault a également provoqué l’ire de certaines communautés anglophones qui y voient une limitation de leurs droits.

Entretien avec le président tunisien

François Legault a déclaré que le président tunisien Kaïs Saïed a sollicité un entretien avec lui, à titre de pays hôte du Sommet. Contrairement à ce qu’affirmait jeudi sa ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Québec sensibilisera la Tunisie sur la démocratie.

« On est sur le même message », a rétorqué M. Legault en évoquant les propos de Martine Biron. « Ce qu’on dit, c’est que ça nous interpelle. On n’ira pas s’en mêler, mais on va quand même le mentionner que c’est important pour nous la démocratie et les droits de l’Homme », a-t-il dit.

Le gouvernement canadien a fait campagne cet été auprès de son allié français pour demander un nouveau report du Sommet, en raison des politiques contestées du président Saïed, élu démocratiquement en 2019. Ce dernier s’est emparé de tous les pouvoirs en 2021 au motif que le pays était devenu ingouvernable.

« Il faut donner une chance au coureur », a soutenu M. Legault, rappelant que des « élections démocratiques » se tiennent le 17 décembre.

François Legault a terminé sa journée vendredi en rencontrant la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. Seule candidate à sa succession, celle-ci devrait d’ailleurs être reconduite dans ses fonctions au cours du Sommet.