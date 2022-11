(Djerba, Tunisie) De retour après une pause de quatre ans, le 18e Sommet de la francophonie s’ouvre sur fond de tension politique à Djerba en Tunisie, après que le premier ministre Justin Trudeau eut tenté de faire reporter l’évènement pour dénoncer le régime du président Kaïs Saïed.

Fanny Lévesque La Presse

D’autres voix avaient aussi réclamé un report, dont l’ancien secrétaire général de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, devenue l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Louis Roy. Des appels au boycottage du Canada et du Québec ont aussi été lancés au cours des dernières semaines.

Le premier ministre François Legault doit atterrir sur l’île tunisienne de Djerba vendredi. Il s’agit de sa première mission à l’étranger depuis sa réélection en octobre. La nouvelle ministre des Relations internationales et de la francophonie, Martine Biron, l’accompagne. Elle doit d’ailleurs s’adresser aux médias plus tard ce jeudi.

« C’est un succès pour [le président Saïed]. Au moins, il a évité une humiliation », a fait valoir le politologue Sami Aoun. Pour lui, le report d’un évènement comme celui-là est toujours un « dilemme ».

« Si vous le reportez pour les punir ou leur envoyer un message fort sur la question des droits de la personne, on peut risquer de l’autre côté de ne pas aider au processus de la démocratisation », ajoute le professeur titulaire à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke.

C’est d’ailleurs dans cette optique que le gouvernement canadien a finalement décidé de participer à cette grand-messe de la Francophonie. M. Trudeau veut profiter de sa présence en sol tunisien pour souligner « l’importance de protéger la démocratie et les droits de la personne », a-t-on indiqué.

Après avoir laissé planer le plusieurs semaines de suspense, la présence du président français Emmanuel Macron a aussi été confirmée. Le Canada et la France sont les deux principaux bailleurs de fonds de l’OIF.

La Presse rapportait en août dernier que Justin Trudeau avait discrètement fait campagne auprès de son allié français pour demander un nouveau report du Sommet, dont la dernière édition remonte à 2018.

L’évènement international, qui se tient tous les deux ans, a été repoussé une première fois en 2020 en raison de la pandémie. Il avait aussi été décidé que le Sommet aurait lieu en dehors de la capitale tunisienne, sur l’île de Djerba. Mais un mois avant la rencontre de novembre 2021, les membres du Conseil permanent de la Francophonie ont approuvé un nouveau report, invoquant la pandémie et la crise politique provoquée par les changements adoptés qui donnent plus de pouvoirs au président tunisien Kaïs Saïed.

Élu démocratiquement en 2019, M. Saïed s’est emparé de tous les pouvoirs en juillet 2021 au motif que le pays était devenu ingouvernable. Des contestations internes divisent le peuple tunisien.

« Le Canada et d’autres instances réglementaires […] s’inquiètent du fait de retour de l’État policier. Que de nouveau, on voit par exemple des arrestations arbitraires, l’interdiction à des politiciens tunisiens de voyager, qu’on harcèle ou intimide l’expression libre », énumère M. Aoun.

Le Sommet de la Francophonie, qui se tient du 19 au 20 novembre sous le thème « Connectivité dans la diversité », survient aussi alors que les pays membres de l’OTAN sont sur les dents après des tirs de missiles ayant fait deux morts en Pologne. La guerre en Ukraine sera également en toile de fond des échanges alors que les partenaires francophones veulent renforcer les chaînes d’approvisionnement.

Le Québec a un rôle à jouer

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Haroun Bouazzi

De son côté, le gouvernement Legault ne s’est pas encore exprimé sur la situation politique en Tunisie. Pour le nouveau député de Québec solidaire, Haroun Bouazzi, qui est Tunisien d’origine, le premier ministre ne peut pas « se limiter à légitimer un pouvoir en place » sans intervenir.

François Legault doit profiter de sa présence et de ses rencontres avec dignitaires tunisiens pour « rappeler les obligations » du pays. Le Québec est d’ailleurs reconnu comme un État à part entière de l’OIF, qui regroupe 88 États et gouvernements de la francophonie sur la planète.

« Je pense que c’est de la façon la plus efficace pour que le gouvernement [de la Tunisie] ne pense pas qu’il a un chèque en blanc pour continuer ses dérives autoritaires », a affirmé le député de Maurice-Richard. Selon lui, Québec peut travailler à renforcer la coopération économique, comme c’est en partie l’objectif de sa mission, mais « les questions économiques ne peuvent pas être une excuse pour fermer les yeux ».

François Legault doit notamment participer au Forum économique francophone qui se tient dimanche, où il prononcera une allocution.

La Charte de la francophonie, à laquelle la Tunisie adhère, a notamment pour objectifs d’aider « à l’instauration et au développement de la démocratie » et « au soutien de l’État de droit et aux droits de l’Homme ».

Rencontre Trudeau-Legault ?

Le cabinet de François Legault n’a pas encore confirmé la tenue de rencontres bilatérales qui pourraient se tenir en marge du Sommet. On ignore alors toujours si une rencontre entre François Legault et Justin Trudeau aura lieu.

Si le scénario d’un entretien se confirme, il s’agirait d’une rencontre de courte durée, a prévenu le cabinet de M. Legault. Les deux hommes doivent se rencontrer d’ici la fin de l’année pour aborder les priorités du gouvernement Legault, fraîchement réélu avec une forte majorité.

Un bras de fer Québec-Ottawa se dessine déjà sur la question de l’immigration, alors que le gouvernement Legault réclame davantage de pouvoirs, ce que lui refuse le gouvernement Trudeau pour l’instant.

Québec fait aussi front commun avec les autres provinces canadiennes pour réclamer une hausse des transferts fédéraux en santé. Pour ces deux pommes de discorde, une entente semble hors d’atteinte à court terme.