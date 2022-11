(Québec) Le nouveau chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, a proposé un compromis à Marie-Claude Nichols pour qu’elle réintègre le caucus : partager au cours du mandat le poste de vice-président de l’Assemblée nationale qu’elle convoite, mais que l’ex-cheffe Dominique Anglade destinait à son collègue Frantz Benjamin.

Hugo Pilon-Larose La Presse

L’information, d’abord diffusée par TVA, a été confirmée en début de soirée à La Presse. La proposition qui aurait été faite ferait en sorte que Mme Nichols devienne l’une des vice-présidentes de l’Assemblée nationale pendant deux ans et que son collègue dans la circonscription de Viau, M. Benjamin, fasse à son tour deux années à ce poste.

Le mois dernier, la députée de Vaudreuil, qui a résisté à la vague caquiste lors de la dernière élection, a été exclue du caucus libéral après avoir refusé les responsabilités parlementaires que Mme Anglade lui proposait. Plusieurs ténors libéraux et d’anciens députés ont par la suite exprimé leur désaccord face à l’expulsion de Mme Nichols. Dominique Anglade a finalement annoncé son départ de la vie politique le 7 novembre dernier.

Si une entente intervient entre Mme Nichols et M. Tanguay, qui a ouvertement souhaité le retour de son ancienne collègue au caucus, une conférence de presse pourrait avoir lieu mardi. Les députés libéraux tiendront de mardi à jeudi un caucus d’avant session parlementaire au Salon rouge du Parlement.

Sans Mme Nichols dans ses rangs, et avec le départ de Dominique Anglade, les libéraux n’ont plus que 19 députés au Salon bleu. Notons que les partis politiques ayant fait élire des députés négocient ces jours-ci les budgets associés à chaque groupe parlementaire en fonction de leur nombre d’élus.

Monsef Derraji devient leader parlementaire

Avec la nomination de Marc Tanguay à titre de chef par intérim du PLQ, le député de la circonscription de Nelligan à Montréal, Monsef Derraji, devient pour sa part leader parlementaire de l’opposition officielle à Québec.

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Le député libéral de la circonscription de Nelligan, Monsef Derraji

M. Derraji succède ainsi à M. Tanguay, qui occupait ce poste jusqu’à jeudi dernier, alors qu’il prenait le relais à la cheffe démissionnaire Dominique Anglade. Dès la reprise des travaux, le 29 novembre prochain, il donnera la réplique au leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette. M. Derraji, qui a été réélu le 3 octobre dernier pour un deuxième mandat, a également manifesté la semaine dernière son intérêt afin d’être candidat dans la prochaine course à la direction du PLQ.

« Si je me fie aux derniers messages que j’ai reçus, il y a beaucoup de gens qui m’encouragent à aller de l’avant, justement pour avoir une course où on va débattre d’idées audacieuses. Je pense que c’est sain pour le Parti libéral du Québec d’avoir une course, d’avoir plusieurs candidats, et j’encourage ceux et celles qui veulent que le Parti libéral revienne sur l’échiquier politique de se lancer », avait déclaré M. Derraji, précisant qu’une décision définitive serait annoncée une fois les règles de la course annoncée, probablement l’an prochain.

Le PLQ a également annoncé lundi que la députée de Jeanne-Mance–Viger, Filomena Rotiroti, sera whip en cheffe de l’opposition officielle, alors que Enrico Ciccone sera président du caucus. Virginie Dufour, une nouvelle élue de la circonscription des Mille-Îles à Laval, sera pour sa part leader parlementaire adjointe.