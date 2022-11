(Québec) Avec la nomination de Marc Tanguay à titre de chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), le député de la circonscription de Nelligan à Montréal, Monsef Derraji, devient leader parlementaire de l’opposition officielle à Québec.

Hugo Pilon-Larose La Presse

M. Derraji succède ainsi à M. Tanguay, qui occupait ce poste jusqu’à jeudi dernier, alors qu’il prenait le relais à la cheffe démissionnaire Dominique Anglade. Dès la reprise des travaux, le 29 novembre prochain, il donnera la réplique au leader du gouvernement, Simon Jolin-Barrette. M. Derraji, qui a été réélu le 3 octobre dernier pour un deuxième mandat, a également manifesté la semaine dernière son intérêt afin d’être candidat dans la prochaine course à la direction du PLQ.

« Si je me fie aux derniers messages que j’ai reçus, il y a beaucoup de gens qui m’encouragent à aller de l’avant, justement pour avoir une course où on va débattre d’idées audacieuses. Je pense que c’est sain pour le Parti libéral du Québec d’avoir une course, d’avoir plusieurs candidats, et j’encourage ceux et celles qui veulent que le Parti libéral revienne sur l’échiquier politique de se lancer », avait déclaré M. Derraji, précisant qu’une décision définitive serait annoncée une fois les règles de la course annoncée, probablement l’an prochain.

Les libéraux se réuniront mardi, mercredi et jeudi en caucus d’avant session parlementaire à Québec. Le chef par intérim du parti, Marc Tanguay, n’a donné aucune nouvelle de la rencontre qu’il a eue le week-end dernier avec la députée indépendante Marie-Claude Nichols. Cette dernière a été expulsée du caucus libéral, alors que Dominique Anglade était toujours cheffe, après qu’elle eut refusé les responsabilités qu’on souhaitait lui confier. Mme Nichols souhaitait obtenir un poste de vice-présidente de l’Assemblée nationale, mais son ancienne cheffe appuyait la candidature d’un autre de ses collègues, le député Frantz Benjamin.

« J’ai l’intention de contacter Marie-Claude Nichols rapidement pour aller m’asseoir avec elle et d’avoir une bonne discussion avec elle. Vous me permettrez de le faire privément », a dit M. Tanguay la semaine dernière. Sans Mme Nichols dans ses rangs, et avec le départ de Dominique Anglade, les libéraux n’ont plus que 19 députés au Salon bleu. Notons que les partis politiques ayant fait élire des députés au Parlement négocient ces jours-ci les budgets associés à chaque groupe parlementaire en fonction de leur nombre d’élus.

Le PLQ a également annoncé lundi que la députée de Jeanne-Mance–Viger, Filomena Rotiroti, sera whip en cheffe de l’opposition officielle, alors que Enrico Ciccone sera président du caucus. Virginie Dufour, une nouvelle élue de la circonscription des Mille-Îles à Laval, sera pour sa part leader parlementaire adjointe.