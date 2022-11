Affaires mondiales Canada

Des employés dénoncent un climat de travail toxique

(Ottawa) Il y a eu le ministère de la Défense nationale, et ensuite Rideau Hall. Faudra-t-il ajouter Affaires mondiales Canada (AMC) à la liste des milieux de travail toxiques ? À en croire une série de témoignages et un rapport interne, un virage s’impose au sein du Ministère, où règnent « culture de peur » et omerta.