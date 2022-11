La Commission sur l’état d’urgence examine la décision du gouvernement libéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, le 14 février, dans le but de déloger les manifestants qui occupaient le centre-ville d’Ottawa depuis près de trois semaines.

(Ottawa) Benjamin Dichter a expliqué jeudi à la commission Rouleau qu’il avait aidé à coordonner et à mousser une collecte de fonds en cryptomonnaie pour les manifestants qui avaient convergé vers Ottawa l’hiver dernier.

M. Dichter a raconté jeudi matin à la commission d’enquête publique qu’il s’était rendu dans la capitale en janvier, à l’invitation de Tamara Lich, l’une des organisatrices du « convoi de la liberté », pour être le porte-parole des manifestants.

M. Dichter a expliqué jeudi qu’il était venu à Ottawa dans le but de faire disparaître les mesures obligatoires liées à la pandémie de COVID-19 et de diffuser un message de « paix, d’amour, de liberté et d’unité ».

Il a ajouté qu’il s’était retrouvé en conflit avec d’autres organisateurs du convoi à propos de la communication.

Deux autres organisateurs de la manifestation, Tamara Lich et James Bauder, doivent également comparaître devant la commission d’enquête, qui tient des audiences publiques à Ottawa jusqu’au 25 novembre.

Mme Lich a été responsable de la création de l’une des premières collectes de fonds en ligne. Elle est rapidement devenue l’un des leaders les plus visibles du « convoi de la liberté ».

M. Bauder a, pour sa part, créé le groupe « Canada Unity », qui avait participé à l’élaboration du plan de convoi initial.

Des résidants d’Ottawa, des associations commerciales, des fonctionnaires et des dirigeants de la police ont déjà témoigné devant la commission. Les audiences publiques se termineront par le témoignage de dirigeants fédéraux, dont le premier ministre Justin Trudeau.