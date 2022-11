(Ottawa) Plusieurs campagnes de financement ont permis au « convoi de la liberté » d’amasser plus de 24 millions par l’entremise de campagnes de sociofinancement, de virements et de bitcoins. Seulement une fraction de cet argent a été remis aux camionneurs pendant la manifestation puisqu’une bonne partie des fonds avait été gelée.

Mylène Crête La Presse

L’argent était souvent déposé dans des comptes bancaires personnels, ce qui a soulevé des interrogations de la part de banques et d’entreprises de sociofinancement. La plupart des fonds ont fini par être remboursés aux donateurs. Une plus petite portion a été mise sous séquestre.

Dan Sheppard, l’un des avocats de la Commission sur l’état d’urgence a dressé le portrait jeudi des diverses campagnes de financement mises sur pied pour soutenir le convoi de camions qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines.

L’une des organisatrices de la manifestation, Tamara Lich, avait lancé une campagne de sociofinancement le 14 janvier sur le site GoFundMe, soit deux semaines avant l’arrivée des premiers camions au centre-ville de la capitale fédérale. Elle acceptait aussi les transferts d’argent par courriel. Sur les 10 millions de dollars amassés, 1,4 million avait été déposé dans son compte d’épargne personnel. Seulement 26 000 $ ont été distribués aux camionneurs parce que la Banque TD avait gelé les fonds.

Une autre campagne a été lancée sur la plateforme américaine de sociofinancement GiveSendGo après que GoFundMe eut gelé les fonds pour rembourser les donateurs. Elle a également permis d’amasser près de 10 millions de dollars américains, dont presque la moitié provenaient des États-Unis et environ 500 000 $, d’autres pays. Un montant indéterminé a été déposé dans un compte créé sur la plateforme de paiement Stripe par un Américain du nom de Jacob Wells et 3,7 millions de dollars canadiens ont été déposés dans le compte Stripe de Chad Eros, le trésorier du « convoi de la liberté ». La plateforme de paiement a mis sous séquestre 3,4 millions après que la cour eut émis une injonction pour geler les fonds du « convoi de la liberté ».

Adopt-A-Trucker, une autre campagne de sociofinancement sur la plateforme américaine GiveSendGo avait été lancée le 18 janvier par Chris Garrah, un autre participant du « convoi de la liberté ». Il recevait également des transferts d’argent par courriel qui ont totalisé un peu plus de 30 000 $. Près de 800 000 $ ont été amassés sur GiveSendGo dont un peu plus de 330 000 $ ont été déposés dans son compte de la Banque RBC. Un peu plus de 40 % des fonds provenaient des États-Unis. Des retraits de 200 000 $ ont été effectués, dont 150 000 $ en argent comptant. Un peu plus de 10 000 $ ont servi à payer pour des chambres d’hôtel.

Une personne nommée Serge sollicitait également des dons en cryptomonnaie pour Adopt-A-Trucker. D’autres levées de fonds en cryptomonnaie avaient été lancées par divers groupes. La Commission en a identifié trois. Outre Adopt-A-Trucker, il y avait également Honk Honk Hodl et Freedom Convoy Token lancée le 13 février par Patrick King qui n’a pas fonctionné. En bout de piste, les manifestants ont reçu l’équivalent de 8000 $ en bitcoin de Honk Honk Hodl.

Ce compte avait été lancé par un homme du nom de Nicholas St. Louis. Benjamin Dichter, le premier témoin entendu jeudi au jour 16 de la Commission sur l’état d’urgence, a expliqué qu’il avait aidé à coordonner et à mousser cette collecte de fonds en cryptomonnaie.

M. Dichter a raconté qu’il s’était rendu dans la capitale en janvier, à l’invitation de Tamara Lich, l’une des organisatrices du « convoi de la liberté », pour être le porte-parole des manifestants. Son but était de faire disparaître les mesures obligatoires liées à la pandémie de COVID-19 et de diffuser un message de « paix, d’amour, de liberté et d’unité ». Il s’est toutefois retrouvé en conflit avec d’autres organisateurs du convoi à propos des communications de la manifestation.

Cette enquête publique doit déterminer si le recours historique à la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement fédéral était justifié pour mettre fin au « convoi de la liberté » et aux blocages de postes frontaliers ailleurs au pays. Tamara Lich et un autre organisateur de la manifestation James Bauder, doivent comparaître jeudi. Les audiences se poursuivent jusqu’au 25 novembre.

M. Bauder a, pour sa part, créé le groupe « Canada Unity », qui avait participé à l’élaboration du plan de convoi initial. Il avait fait circuler un protocole d’entente pour renverser le gouvernement de Justin Trudeau avec l’aide de la gouverneure générale et du président du Sénat. Selon le scénario échafaudé par ce groupe, Mary Simon et George Furey auraient formé un comité avec ce groupe pour gouverner.

Canada Unity exigeait alors la levée de toutes les mesures sanitaires contre la COVID-19 et de l’obligation vaccinale imposée aux camionneurs qui devaient traverser la frontière canado-américaine, considérées comme « une violation des droits de la personne ».

Avec La Presse Canadienne