(Québec) La députée Marie-Claude Nichols refuse de réintégrer le caucus du Parti libéral du Québec dirigé par une cheffe en qui elle n’a plus confiance.

Tommy Chouinard La Presse

Elle a envoyé une lettre en ce sens aux membres du caucus libéral mardi, au lendemain d’un entretien avec Dominique Anglade. La cheffe libérale lui avait alors offert de revenir au sein du caucus, quatre jours après l’avoir expulsée.

Marie-Claude Nichols a finalement donné sa réponse en fin d’avant-midi. Elle ne veut pas être « la bouée de sauvetage d’un leadership qui s’égare dans des décisions inexpliquées, irréfléchies et précipitées », écrit-elle dans une lettre qui a d’abord été révélée par des chroniqueurs politiques de Cogeco et de Québecor et confirmée à La Presse.

Lors d’une rencontre lundi soir, des présidents d’association du PLQ ont fait savoir à Dominique Anglade qu’elle devait en priorité réintégrer Mme Nichols. Ils en faisaient même un test de leadership, comme l’ont témoigné à La Presse des participants à cette rencontre.

L’élue dans Vaudreuil depuis 2014 reste donc députée indépendante.