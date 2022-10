(Québec) Critiquée de toutes parts, la cheffe libérale Dominique Anglade est maintenant prête à revenir sur sa décision et tente de réintégrer la députée Marie-Claude Nichols au sein de son caucus.

Tommy Chouinard La Presse

Mme Anglade rencontre Mme Nichols lundi avant-midi afin de trouver un terrain d’entente.

Cet entretien, dont la tenue a été révélée par le 98,5 FM en matinée, fait suite à une réunion du comité exécutif du parti vendredi soir et à une rencontre du caucus dimanche.

Jeudi, Marie-Claude Nichols a été expulsée du caucus libéral après avoir refusé les responsabilités que voulait lui confier Dominique Anglade au sein de son cabinet fantôme.

Députée de Vaudreuil depuis 2014, Mme Nichols convoitait le poste de troisième vice-président de l’Assemblée nationale. Mais la cheffe a choisi d’appuyer la candidature de Frantz Benjamin, élu depuis 2018. Elle a offert à Mme Nichols d’être porte-parole en matière de transports, confiant à une recrue, Virginie Dufour, les responsabilités que la députée de Vaudreuil occupait dans le dernier mandat (les affaires municipales et l’habitation).

La député a refusé ces responsabilités. Elle a ainsi été exclue du cabinet fantôme de la cheffe pour être expulsée du caucus quelques heures plus tard.

Dans un bref communiqué de presse publié vendredi, Marie-Claude Nichols a dit avoir l’intention de « siéger comme indépendante » et de ne « [s’]affilier à aucun autre parti politique ». « Mes valeurs, elles, ne changent pas, elles demeurent libérales », affirmait-elle.

Elle a remercié « les nombreuses personnes de tous les horizons qui [lui] ont témoigné leur appui au cours des dernières heures ».

Pour Lise Thériault, qui était la doyenne du caucus libéral avant de quitter la vie politique cette année, Dominique Anglade « a creusé sa propre tombe » en expulsant la députée Marie-Claude Nichols. De nombreux ex-élus libéraux considèrent, selon elle, que la cheffe « a signé son arrêt de mort ». Elle mentionnait que la cheffe a néanmoins encore le temps de « rentrer la pâte à dents dans le tube », de revenir sur sa décision.

D’autres voix se sont élevés pour critiquer la décision de Mme Anglade.