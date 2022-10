(Ottawa) La firme Navigator, embauchée par l’ex-chef du Service de police d’Ottawa Peter Sloly, a produit un rapport sur sa réputation le 6 février, soit un peu plus d’une semaine après l’arrivée du « convoi de la liberté » dans la capitale fédérale. ASI, une autre firme de communications, est allée jusqu’à suggérer dans une réunion avec l’état-major qu’il s’agissait d’un « problème national » et que le « premier ministre » devait faire quelque chose pour mettre fin à la situation.

Mylène Crête La Presse

Cette information a été soulevée par l’avocat de la police d’Ottawa, David Migicovsky, lundi lors d’un contre-interrogatoire acrimonieux de M. Sloly au 13e jour de la Commission sur l’état d’urgence. Le juge Paul Rouleau a dû intervenir à quelques reprises pour calmer le jeu.

La firme de consultant Navigator effectuait une veille des médias et des réseaux sociaux. Un rapport déposé en preuve et daté du 6 février conclut que seulement 1 % des publications sur les réseaux sociaux exigeaient alors la démission du chef de police. Peter Sloly a fini par démissionner neuf jours plus tard.

Navigator est la même société de gestion de crise embauchée par Hockey Canada l’été dernier. L’organisation sportive voulait alors changer la perception du public sur un premier fonds qui avait notamment servi à couvrir les réclamations pour agression sexuelle.

M. Sloly a indiqué qu’il l’avait embauchée en consultation avec la Commission de services policiers d’Ottawa, chargée de superviser le travail de la police.

Des employés de Navigator et la présidente-directrice générale de la firme Advanced Symbolics Inc. (ASI), spécialisée dans les études de marché et les sondages, Erin Kelly, participaient à des réunions avec l’état-major de la police d’Ottawa pour tenter de trouver des solutions à la crise.

Cette dernière a suggéré qu’il s’agissait « d’un problème national et que le premier ministre devait nous sortir de ça », en faisant référence à Justin Trudeau, selon des notes prises lors d’une réunion quelques jours après l’arrivée des camions dans la capitale fédérale. Elle a également affirmé que la police devait adopter « une stratégie de communication pour démontrer que le problème allait au-delà [de la Ville] d’Ottawa ».

Un consultant de Navigator suggère parmi les solutions que la police utilise de l’équipement antiémeute. « Je recevais des conseils de communication », s’est défendu M. Sloly. Il a nié que les consultants discutaient de tactiques policières.

C’étaient pourtant les craintes de deux officiers supérieurs qui relevaient directement de M. Sloly. Dans ses notes, la chef adjointe intérimaire, Patricia Ferguson, émet des réserves sur l’apport de Navigator lors des réunions quotidiennes de l’état-major. Dans le document a été présenté en preuve lundi, elle écrit qu’elle craint que cela influence les décisions du chef de police et que cela puisse faire courir un risque aux agents sur le terrain.

Steve Bell, qui est devenu chef intérimaire de la police d’Ottawa après le départ de M. Sloly, considérait qu’il était « inapproprié » que les opérations policières soient menées selon la stratégie de communication de Navigator. Il estime que le Service de police d’Ottawa devait plutôt élaborer son plan d’action et ensuite y ajouter une stratégie de communication pour le soutenir.

Ses notes démontraient que le président de Navigator avait identifié l’absence de réaction de la police comme un problème lorsqu’un groupe de personnes avait enlevé des clôtures installées pour protéger le Monument commémoratif de guerre et avait dit à M. Bell qu’il « devrait adopter une approche plus active ».

M. Sloly avait retenu ses services dans le but d’obtenir des conseils en matière de communication stratégique durant le « convoi de la liberté ». La facture pour ces deux semaines de travail, soit du 30 janvier au 15 février, s’élève à 185 992,85 $. M. Bell a mis fin au contrat après sa nomination comme chef intérimaire.