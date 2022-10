(Ottawa) L’ancien chef Peter Sloly a défendu le travail du Service de police d’Ottawa vendredi dans son témoignage à la Commission sur l’état d’urgence. Il est devenu émotif lorsque le procureur lui a demandé comment ses équipes avaient tenu le coup durant la première semaine du « convoi de la liberté » dans la capitale fédérale.

Mylène Crête La Presse

« C’était trop, mais ils ont fait de leur mieux, a-t-il dit les larmes aux yeux. Et je leur en suis reconnaissant. »

Il a raconté comment les choses avaient changé rapidement le 29 janvier, lors du premier samedi de la manifestation. Une première séance d’information à 9 h faisait état d’un évènement qui allait durer seulement une fin de semaine et que quelques personnes allaient peut-être décider de rester un peu plus longtemps dans des tentes. Deux heures plus tard, le chef de police réalisait que les participants du « convoi de la liberté » avaient l’intention d’occuper la ville.

« Les circonstances à ce moment-là étaient clairement sans précédent », a-t-il dit.

M. Sloly a indiqué que 5000 véhicules, la plupart des camions, avaient fait leur arrivée dans la ville et ne respectaient pas les demandes de la police. L’idée était de permettre à un certain nombre d’entre eux de se stationner plus loin et de prendre les transports en commun ou faire du covoiturage pour se rendre au centre-ville.

« Si nous avions décidé de fermer la ville le 28 janvier, nous aurions eu besoin de 2000 agents », a-t-il affirmé.

Il a blâmé la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour ne pas avoir fourni du renseignement plus tôt sur la nature du convoi étant donné que les camions arrivaient d’un peu partout au pays, de la Colombie-Britannique, des provinces de l’Atlantique, de l’Ontario et du Québec. « Pourquoi est-ce que je n’ai pas reçu une évaluation du risque de la police fédérale ? », a-t-il demandé.

La GRC fournissait du renseignement à la Police provinciale de l’Ontario qui a produit de nombreux rapports dès la mi-janvier sur le convoi de camions qui s’organisait pour aller à Ottawa. L’ancien chef a indiqué qu’il avait lu rapidement le premier rapport et qu’il se fiait à son équipe chargée d’en faire l’évaluation.

Plus de détails à venir.