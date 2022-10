La députée Marie-Claude Nichols est exclue du cabinet fantôme du Parti libéral du Québec (PLQ) après avoir refusé les responsabilités que sa cheffe Dominque Anglade voulait lui confier.

Tommy Chouinard La Presse

Élue dans Vaudreuil depuis 2014, Mme Nichols convoitait le poste de troisième vice-présidente de l’Assemblée nationale – poste qui revient à un membre de l’opposition officielle.

Or, son collègue de Viau, Frantz Benjamin, député depuis quatre ans, a manifesté son intérêt pour le poste et Dominique Anglade appuie sa candidature.

La cheffe libérale a proposé à Marie-Claude Nichols des responsabilités au sein de son cabinet fantôme comme pour tous les autres députés de sa formation. Mme Nichols les a refusées.

Résultat : dans une situation rarement vue, la députée de Vaudreuil ne fait pas partie du cabinet fantôme, selon la liste diffusée par le PLQ jeudi matin. Un conflit l’oppose à sa cheffe.

« Mme Nichols a refusé les responsabilités qui lui ont été offertes. C’est sa décision et nous la respectons », a expliqué le nouveau directeur des communications du parti, Karl Filion, qui entre en poste après le départ de Jeremy Ghio. La directrice du contenu et candidate défaite dans Jean-Talon, Julie White, a choisi de quitter le cabinet alors que l’on assiste au départ forcé du conseiller et candidat déçu dans Jean-Lesage, Charles Robert. Le PLQ a un nouveau président, l’avocat Rafael P. Ferraro.

Selon la liste des membres du cabinet fantôme du PLQ, André Fortin fera face au superministre Pierre Fitzgibbon à titre de porte-parole en matière d’économie et d’énergie. La recrue du domaine financier, Frédéric Beauchemin, hérite des finances et du Trésor. Marwah Rizqy, qui a donné naissance à son premier enfant, demeure critique en éducation ; Monsef Derraji reste responsable de la santé.