Charles Lecavalier La Presse

Fanny Lévesque La Presse

Geneviève Guilbault

Âge : 39 ans

Circonscription : Louis-Hébert

Fonction : vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable

François Legault exauce le souhait de Geneviève Guilbault, qui a demandé de ne plus être ministre responsable de la Capitale-Nationale. En revanche, elle hérite du projet de transport le plus controversé de la CAQ dans la grande région de Québec : le troisième lien. « J’ai dit plusieurs fois depuis quatre ans qu’on avait un défi de communication sur ce projet-là, je le pense toujours, et maintenant, ce sera mon dossier, dans mon ministère », a-t-elle lancé. Élue lors de la partielle en 2017, Mme Guilbault a pris les commandes de la Sécurité publique au début du premier mandat caquiste en 2018. Elle avait été responsable des communications au Bureau du coroner.

Jean-François Roberge

Âge : 48 ans

Circonscription : Chambly

Fonction : ministre de la Langue française, ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

Jean-François Roberge a effectué un mandat entier à la tête du ministère de l’Éducation, malgré bien des remous. Il cumulait aussi, au départ, l’Enseignement supérieur, un portefeuille finalement attribué à Danielle McCann après la première vague de la pandémie, en juin 2020. Il s’occupera maintenant du dossier important de la langue française. Le premier ministre François Legault a affirmé que son gouvernement souhaitait « renverser le déclin » du français au Québec. Avant d’être élu une première fois dans Chambly en 2014, M. Roberge, un ex-péquiste, a été enseignant pendant une vingtaine d’années.

Pierre Fitzgibbon

Âge : 67 ans

Circonscription : Terrebonne

Fonction : ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Pierre Fitzgibbon devient le ministre à la tête du superministère de l’Économie qui regroupe maintenant l’Énergie, une responsabilité qui relevait jusqu’ici des Ressources naturelles. Il aura désormais sous sa gouverne Hydro-Québec. Ayant fait le saut en politique pour apporter sa contribution au développement économique du Québec, l’homme d’affaires a obtenu le ministère de l’Économie et de l’Innovation en 2018. En juin 2021, il démissionne après avoir été blâmé pour la quatrième fois par la commissaire à l’éthique. François Legault le réintègre au Conseil des ministres une fois les intérêts litigieux vendus.

Eric Girard

Âge : 56 ans

Circonscription : Groulx

Fonction : ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise

François Legault a choisi la continuité aux Finances. Eric Girard poursuivra son travail comme grand argentier du Québec pour un deuxième mandat. On lui ajoute une tâche importante, celle des Relations avec les Québécois d’expression anglaise, alors que la refonte de la loi 101 (« loi 96 ») provoque la colère d’une partie de la communauté anglophone. Il a été élu pour la première fois en 2018 et occupait auparavant la fonction de trésorier de la Banque Nationale et d’économiste à la Banque du Canada. Il a défendu les couleurs du Parti conservateur du Canada dans Lac-Saint-Louis, en 2015. M. Girard aura pour première mission de livrer des chèques de 400 à 600 $ pour les citoyens dont le revenu annuel est inférieur à 100 000 $ et surveillera de près les risques d’une récession.

Christian Dubé

Âge : 66 ans

Circonscription : La Prairie

Fonction : ministre de la Santé

Sans surprise, Christian Dubé revient à la Santé pour mettre en œuvre son imposant Plan santé, qui vise à redresser le réseau de la santé et des services sociaux. « Le changement de culture va faire que tout le monde va mieux travailler ensemble. C’est mon grand défi et ça va nous permettre de devenir l’employeur de choix, c’est important », a-t-il fait valoir. Proche de François Legault, Christian Dubé a effectué un retour inattendu à la CAQ pendant les élections de 2018. Il sera nommé président du Conseil du trésor en début de premier mandat. M. Legault lui confie la Santé après la première vague de COVID-19, en juin 2020.

Benoit Charette

Âge : 46 ans

Circonscription : Deux-Montagnes

Fonction : ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région des Laurentides

Benoit Charette conserve ses fonctions de ministre de l’Environnement et y ajoute les responsabilités de la Faune et des Parcs, qui relevaient auparavant du ministère des Forêts, très près de l’industrie forestière. C’est lui qui aura maintenant la tâche de sauver le caribou forestier, par exemple. « Ce qu’on a réalisé au cours du dernier mandat est que ça posait un défi de cohérence […] D’avoir ces deux responsabilités, ça va aider à la cohérence », a-t-il expliqué. En plus de la lutte contre les changements climatiques, le ministre doit également créer rapidement beaucoup d’aires protégées. Il doit faire passer de 17 % à 30 % le territoire québécois sous protection d’ici 2030. Benoit Charette a fait son entrée au Conseil des ministres en janvier 2019, quelques mois après le début du premier mandat caquiste. Élu pour la première fois en 2008, M. Charette a quitté le Parti québécois en 2011 pour se joindre ensuite à la CAQ.

Simon Jolin-Barrette

Âge : 35 ans

Circonscription : Borduas

Fonction : ministre de la Justice et leader parlementaire

Simon Jolin-Barrette conserve ses fonctions de ministre de la Justice et pourra terminer sa réforme du droit de la famille. Il doit également piloter une réforme parlementaire, dont il a déjà présenté une première mouture en 2020. Lors du premier mandat Legault, Simon Jolin-Barrette a légué deux importantes pièces législatives : la Loi sur la laïcité de l’État et la réforme de la Charte de la langue française (« loi 96 »). Il ne conservera toutefois pas ces deux dossiers. En 2018, il était responsable de l’Immigration, qui a ensuite été confiée à Nadine Girault. C’est en juin 2020 qu’il a pris les commandes du ministère de la Justice. M. Simon Jolin-Barrette a été élu pour la première fois en 2014.

Christopher Skeete

Âge : 43 ans

Circonscription : Sainte-Rose

Fonction : ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval

Un seul député du premier mandat qui n’était pas au Conseil des ministres est promu cette fois-ci : il s’agit de Christopher Skeete. L’élu de Sainte-Rose à Laval était depuis 2018 adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d’expression anglaise. Cette responsabilité est désormais cédée au ministre des Finances, Eric Girard. Comme ministre délégué à l’Économie, M. Skeete travaillera avec le superministre Pierre Fitzgibbon. Il succède à Lucie Lecours dans cette fonction, qui perd son siège au cabinet. Quelles seront ses responsabilités ? « Je vais discuter avec M. Fitzgibbon prochainement. Je vais voir avec le ministre en temps et lieu pour voir [quel sera] mon rôle », a-t-il répondu.

François Bonnardel

Âge : 54 ans

Circonscription : Granby

Fonction : ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de l’Estrie

Le nouveau ministre de la Sécurité publique héritera du dossier chaud de la violence par arme à feu dans la grande région de Montréal. Il a effectué un mandat complet aux Transports sous le gouvernement Legault en portant le dossier controversé du troisième lien entre Québec et Lévis. Il est aussi ministre responsable de l’Estrie. M. Bonnardel a commencé sa carrière politique sous la bannière de l’Action démocratique du Québec et a été élu pour la première fois en 2007.

Sonia LeBel

Âge : 54 ans

Circonscription : Champlain

Fonction : ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Sonia LeBel conserve le Trésor et se prépare déjà au prochain choc avec les centrales syndicales pour les négociations de conventions collectives. Avec l’inflation en hausse, les demandes seront élevées. Elle conservera sa stratégie de prioriser certains corps d’emploi. La dernière fois, les infirmières, les enseignants et les éducatrices en CPE avaient eu plus que les autres, par exemple. « On a réussi dans la dernière ronde à faire des négociations différenciées, c’est encore l’intention. Je devrai discuter avec le premier ministre sur [quel corps d’emploi] on va mettre l’accent pour la prochaine ronde », a-t-elle dit. L’ex-procureure en chef de la commission Charbonneau a occupé les fonctions de ministre de la Justice en 2018, et a hérité du Trésor lors d’un remaniement en 2020.

Mathieu Lacombe

Âge : 34 ans

Circonscription : Papineau

Fonction : ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Outaouais

Mathieu Lacombe fait son entrée au Conseil des ministres au début de la trentaine en se voyant confier par le premier ministre le portefeuille de la Famille, qu’il conservera pendant quatre ans. Il passe des garderies aux salles de spectacles en prenant les rênes de la Culture. Il devra relancer une industrie qui se remet encore de la pandémie. Cet ex-chef d’antenne de TVA a été élu dans Papineau après une percée historique de la CAQ en Outaouais en 2018. Il est d’ailleurs ministre responsable de la région, et s’occupe aussi de l’Abitibi-Témiscamingue, qui a perdu son seul ministre même si le parti de François Legault a raflé les trois circonscriptions de la région.

Chantal Rouleau

Âge : 63 ans

Circonscription : Pointe-aux-Trembles

Fonction : ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire

Chantal Rouleau est l’une des deux seules députées caquistes de Montréal, et la seule ministre. Dans le premier mandat caquiste, elle était ministre déléguée au Transport et responsable de la Métropole, elle sera maintenant responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire. Après une carrière en politique municipale, Chantal Rouleau a fait le saut avec la CAQ aux élections de 2018.

Andrée Laforest

Âge : 56 ans

Circonscription : Chicoutimi

Fonction : ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Andrée Laforest conserve le ministère des Affaires municipales qu’elle détient depuis 2018, mais elle perd l’Habitation, qui devient un ministère indépendant avec la crise du logement. Elle fait partie des premiers élus de la CAQ au Saguenay–Lac-Saint-Jean et demeure par ailleurs ministre responsable de la région. Mme Laforest a été propriétaire d’une prématernelle et de deux garderies, en plus d’être fondatrice et propriétaire des magasins Eugène Allard. Elle a été la députée caquiste réélue avec la plus forte majorité le 3 octobre avec 62,28 % des voix.

André Lamontagne

Âge : 62 ans

Circonscription : Johnson

Fonction : ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

André Lamontagne continuera de piloter la stratégie d’autonomie alimentaire du gouvernement Legault. Il est ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation depuis 2018. Il est aussi ministre responsable de la région du Centre-du-Québec. Élu pour la première fois en 2014, André Lamontagne a été propriétaire d’entreprises et investisseur dans le commerce de détail, la technologie, l’aviation et le conseil en gestion.

Jonatan Julien

Âge : 50 ans

Circonscription : Charlesbourg

Fonction : ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

M. Julien a perdu son portefeuille des Ressources naturelles et de l’Énergie. Il obtient en retour un nouveau ministère : les Infrastructures. À ce titre, il s’occupe de la priorisation des projets en santé et en éducation à l’intérieur du Plan québécois des infrastructures, ainsi que de leur construction, par le truchement de la Société québécoise des infrastructures. « Tout ce qui est construction autre que routière. Le troisième lien c’est le ministère des Transports. », a dit M. Julien. Il hérite aussi de la Capitale-Nationale, qui était sous la responsabilité de Geneviève Guilbault, et devra défendre le projet du troisième lien entre Québec et Lévis et celui du tramway.

Jean Boulet

Âge : 66 ans

Circonscription : Trois-Rivières

Fonction : ministre du Travail et ministre responsable de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Si François Legault a réitéré sa confiance en Jean Boulet en lui confiant de nouveau le Travail, celui-ci perd l’Emploi et la Solidarité. Comme annoncé en campagne par M. Legault, M. Boulet n’a pas repris l’Immigration en raison de propos controversés tenus pendant un débat électoral local. « Je suis heureux que le premier ministre ait exprimé sa totale confiance et qu’il se soit appuyé sur les compétences de chacune des personnes. [Le secteur du travail], c’est la passion de ma vie. […] Je regarde vers l’avenir, et c’est dans cet esprit-là que je vais continuer », a dit cet avocat en droit du travail.

Caroline Proulx

Âge : 56 ans

Circonscription : Berthier

Fonction : ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Élue en 2018, Caroline Proulx retrouve ses fonctions de ministre du Tourisme. Mme Proulx a été animatrice d’émissions d’affaires publiques pendant une bonne trentaine d’années avant de se lancer en politique provinciale.

Isabelle Charest

Âge : 51 ans

Circonscription : Brome-Missisquoi

Fonction : ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

L’olympienne Isabelle Charest hérite d’un poste taillé sur mesure pour son deuxième mandat. Elle obtient la responsabilité du Sport, du Loisir et du Plein air – une nouveauté. Ses fonctions seront similaires à celles qu’elle avait à titre de ministre déléguée à l’Éducation en 2018. La triple médaillée olympique en patinage de vitesse perd la Condition féminine. Nutritionniste de formation, Mme Charest a aussi été chef de mission aux Jeux de PyeongChang en 2018.

Lionel Carmant

Âge : 57 ans

Circonscription : Taillon

Fonctions : ministre responsable des Services sociaux

Nouveauté. Lionel Carmant ne sera plus ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, mais bien ministre responsable aux Services sociaux, ce qui veut dire qu’il sera ministre en titre et ne relèvera plus de Christian Dubé. Lionel Carmant pourra donc poursuivre la mise en œuvre des recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, dite commission Laurent, mise en branle après la mort de la « fillette de Granby ». Neuropédiatre de formation, M. Carmant a défendu les couleurs de la CAQ dans Taillon pour la première fois en 2018. Il est l’un des 15 signataires du manifeste de la CAQ au moment de sa création, en 2011.

Éric Caire

Âge : 57 ans

Circonscription : La Peltrie

Fonction : ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Éric Caire est devenu en décembre 2021 le nouveau ministre de la Cybersécurité et du Numérique, un ministère créé avec l’adoption de la loi 6. Il aura l’occasion de poursuivre son travail, héritant des mêmes fonctions. « J’avais expressément demandé au premier ministre de pouvoir continuer. Le ministère, j’y ai goûté, mais je n’ai pas eu le temps tant que ça de faire des choses. Je veux bâtir des projets », dont le déploiement progressif de l’identité numérique pour chaque Québécois à compter de l’an prochain, a-t-il dit. Député de La Peltrie depuis 2007, Éric Caire est passé de l’ADQ à la CAQ en décembre 2011.

Ian Lafrenière

Âge : 50 ans

Circonscription : Vachon

Fonction : ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits

Recrue de François Legault en 2018, l’ex-policier du Service de police de la Ville de Montréal Ian Lafrenière est reconduit aux Affaires autochtones. Le nom du ministère a été modifié pour Relations avec les Premières Nations et les Inuits. Ian Lafrenière a accédé au Conseil des ministres au cours du premier mandat, en pleine crise, à l’automne 2020, après la rétrogradation de Sylvie D’Amours dans la foulée de la mort de Joyce Echaquan. Il s’était fait connaître comme responsable des communications du SPVM.

Martine Biron

Âge : 60 ans

Circonscription : Chutes-de-la-Chaudière

Fonction : ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Ex-analyste politique à Radio-Canada, Martine Biron pilotera la stratégie internationale du Québec, de plus en plus tournée vers le commerce et l’économie, mais également l’environnement. « On est dans la continuité, et c’est ce qui va se passer. J’ai déjà parlé avec Pierre Fitzgibbon, qui est ministre de l’Économie. On a commencé à collaborer. [… | Mais oui, on s’en va vers un mandat économique et écologique, aussi », a-t-elle dit. Quant à la condition féminine, elle a « chaussures à [ses] pieds ». Elle dit s’inspirer de féministes avant elles, dont Louise Harel. « J’ai lu beaucoup Simone de Beauvoir, plusieurs féministes, à travers le temps, puis c’est un domaine qui m’intéresse beaucoup », a-t-elle affirmé.

Kateri Champagne Jourdain

Âge : 41 ans

Circonscription : Duplessis

Fonction : ministre de l’Emploi et responsable de la Côte-Nord

Originaire de la communauté innue de Uashat Mak Mani-utenam de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain est la première femme autochtone élue à l’Assemblée nationale. Elle brise un nouveau plafond de verre en accédant au Conseil des ministres. « J’espère sincèrement que ce qui se passe aujourd’hui […] va inspirer d’autres jeunes, d’autres femmes autochtones de faire ce dont elles ont envie et d’aller au bout de leur ambition », a-t-elle déclaré. Mme Champagne Jourdain était directrice des relations avec le milieu du parc éolien Apuiat, copropriété de la Nation innue et de Boralex. C’est la première fois que cette circonscription n’est pas représentée par le Parti québécois depuis 1976.

Bernard Drainville

Âge : 59 ans

Circonscription : Lévis

Fonction : ministre de l’Éducation et responsable de la région de Chaudière-Appalaches

François Legault confie l’Éducation à sa recrue et candidat vedette Bernard Drainville. Ce dernier aura du pain sur la planche, alors que le premier ministre a réitéré jeudi que la priorité des priorités de son gouvernement demeurait l’éducation. Ancien journaliste, ministre péquiste, candidat à la direction du Parti québécois puis animateur de radio, M. Drainville a facilement été élu dans la circonscription de Lévis. Il succède à l’ancien député caquiste et président de l’Assemblée nationale François Paradis, qui ne s’est pas représenté.

Sonia Bélanger

Âge : 61 ans

Circonscription : Prévost

Fonction : ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Mme Bélanger hérite de la responsabilité des Aînés, auparavant sous la responsabilité de Marguerite Blais, qui ne s’est pas représentée aux dernières élections. Gestionnaire en santé, Sonia Bélanger occupait depuis 2015 la fonction de présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et a une formation d’infirmière. Coïncidence : elle a également pris le relais de Mme Blais dans la circonscription de Prévost. Elle aura notamment à piloter le virage vers les soins à domicile.

Maïté Blanchette Vézina

Âge : 37 ans

Circonscription : Rimouski

Fonction : ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

La nouvelle députée Maïté Blanchette Vézina hérite de deux ministères économiques avec de puissants lobbys : les minières et les forestières. Elle devra s’entendre avec le ministre Benoit Charette sur le plan de sauvegarde du caribou forestier et la création d’aires protégées. L’ex-mairesse de Sainte-Luce est avocate en droit des affaires et a occupé le poste de directrice régionale de Centraide Bas-Saint-Laurent. Elle s’est emparée de ce bastion péquiste, détenu par le Parti québécois depuis 1994.

Christine Fréchette

Âge : 52 ans

Circonscription : Sanguinet

Fonction : ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

Recrue caquiste, Christine Fréchette hérite du dossier délicat de l’Immigration, qui a placé François Legault sur la défensive à plus d’une reprise pendant la campagne. Elle prend le relais de Jean Boulet, qui s’est disqualifié pendant les élections avec des propos controversés sur l’immigration. « Je veux faire en sorte qu’on tire tout le potentiel qu’il est possible de tirer de l’immigration, que ça contribue au développement économique et à la société québécoise. » Spécialiste en développement économique, Mme Fréchette a été pendant quatre ans PDG de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal. Sous le gouvernement Marois, elle a été attachée de presse du ministre des Relations internationales Jean-François Lisée. Elle succède à l’ex-ministre de la Santé Danielle McCann.

Suzanne Roy

Âge : 60 ans

Circonscription : Verchères

Fonction : ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

L’ex-présidente de l’Union des municipalités du Québec fait son entrée au Conseil des ministres et hérite de la Famille. Elle aura notamment le mandat de compléter le réseau des CPE, un engagement du gouvernement Legault. « [La Famille], c’est ce que je souhaitais. Et avec la responsabilité de la Montérégie, je ne peux pas être plus heureuse que ça. Parmi les grands chantiers, il y a le nombre de nouvelles places que l’on doit créer », a-t-elle affirmé. Mme Roy a été mairesse de Sainte-Julie et préfète de la MRC de Marguerite-d’Youville. Elle remplace l’ancienne députée caquiste Suzanne Dansereau dans Verchères.

Pascale Déry

Âge : 46 ans

Circonscription : Repentigny

Fonction : ministre de l’Enseignement supérieur

Ex-journaliste et ancienne candidate du Parti conservateur du Canada, Mme Déry obtient le ministère de l’Enseignement supérieur. Elle est également une ancienne collaboratrice de l’Institut économique de Montréal, un groupe de réflexion de droite. M. Legault a déjà mentionné par le passé qu’il souhaitait une meilleure adéquation entre les universités et le marché du travail, et a créé des bourses d’études pour orienter les étudiants vers des programmes « plus payants ».

France-Élaine Duranceau

Âge : 47 ans

Circonscription : Bertrand

Fonction : ministre responsable de l’Habitation

France-Élaine Duranceau est un nouveau visage du gouvernement Legault. Elle hérite de l’Habitation, qui a été détachée des Affaires municipales. Elle aura notamment sur sa table le dossier de la pénurie de logements. Mme Duranceau est comptable de formation et a été notamment vérificatrice et fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton et directrice principale de la fiscalité chez Transcontinental Inc. Elle a remplacé Nadine Girault dans Bertrand, ex-ministre des Relations internationales, qui ne s’est pas représentée pour des raisons de santé.

Éric Lefebvre

Âge : 51 ans

Circonscription : Arthabaska

Poste : whip en chef du gouvernement

Élu pour la première fois aux élections partielles de 2016, Éric Lefebvre a été reconduit dans ses fonctions de whip en chef du gouvernement, poste qu’il occupe depuis 2018. Cet entrepreneur a notamment mis sur pied la Fondation Christian-Larochelle, qui vise à réaliser les rêves d’enfants malades et à soutenir la pédiatrie de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska. Le whip en chef du gouvernement n’est pas membre du Conseil des ministres, mais assiste aux réunions.

Mario Laframboise

Âge : 64 ans

Circonscription : Blainville

Poste : Président du caucus

Mario Laframboise a hérité des fonctions de président du caucus de la CAQ à la formation du Conseil des ministres, en octobre 2018. François Legault lui redonne ces mêmes fonctions. Notaire de formation, M. Laframboise a été élu en 2014. Il avait été député fédéral bloquiste d’Argenteuil-Papineau-Mirabel de 2000 à 2011. M. Laframboise a été président de l’Union des municipalités du Québec et préfet de la MRC de Papineau. Le président du caucus n’est pas membre du Conseil des ministres, mais assiste aux réunions.