(Québec) Pour calmer le jeu avec Hydro-Québec, et dans un geste rarement vu lors de la formation d’un Conseil des ministres, François Legault réunit la PDG de la société d’État Sophie Brochu et son superministre Pierre Fitzgibbon au sein d’un Comité sur l’économie et la transition énergétique qu’il présidera lui-même.

Le premier ministre a dévoilé mercredi un nouveau cabinet composé de 30 ministres – 16 hommes et 14 femmes – et s’inscrivant plutôt dans la continuité. Vingt d’entre eux siégeaient déjà autour de la table et plusieurs conservent les mêmes fonctions. Deux ministres du premier mandat sont exclus, Pierre Dufour et Lucie Lecours.

Neuf nouveaux députés élus le 3 octobre obtiennent un portefeuille. Bernard Drainville prend les commandes de l’Éducation et succède à Jean-François Roberge, qui gère maintenant les dossiers identitaires de la Langue et de la Laïcité.

Il y a un seul promu parmi les députés du premier mandat qui attendaient leur tour : Christopher Skeete, nommé ministre délégué à l’Économie. Cela pourrait causer des ennuis dans la gestion du caucus, des vétérans seront mécontents d’avoir été laissés sur la touche.

Mais c’est surtout la nomination du superministre Pierre Fitzgibbon qui retient l’attention, un scénario qu’avait révélé La Presse la semaine dernière. Le député de Terrebonne cumule maintenant l’Économie, l’Innovation et l’Énergie, en plus d’être responsable de la métropole et du Développement économique régional.

Les relations entre M. Fitzgibbon et la PDG d’Hydro-Québec étaient tendues avant qu’il n’obtienne les responsabilités de l’Énergie. Mme Brochu a menacé de démissionner si le gouvernement la forçait à miser sur des projets économiques énergivores au détriment de ceux favorables à l’environnement. Elle ne veut pas que le Québec soit le « Dollarama » de l’électricité, a-t-elle lancé.

« On partage le même objectif », dit Legault

Pour apaiser les tensions, François Legault a annoncé la création d’un comité qu’il présidera sur le sujet de transition énergétique et auquel siégeront Mme Brochu, M. Fitzgibbon, le ministre des Finances Eric Girard, le ministre de l’Environnement Benoit Charette et le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits Ian Lafrenière.

« J’ai parlé avec la PDG d’Hydro-Québec au cours des derniers jours. On partage le même objectif : nous assurer qu’Hydro-Québec évolue de façon ordonnée pour le bénéfice de tous les Québécois, y compris bien sûr pour les prochaines générations », a déclaré François Legault dans son discours au Salon rouge. Son objectif est d’« accélérer la transition énergétique » et de « décarboner le Québec ».

J’ai l’ambition […] que le Québec soit l’endroit où on est les premiers pour l’économie verte, pour la réduction et éventuellement l’élimination des GES. François Legault, premier ministre du Québec

Pierre Fitzgibbon nie qu’il y ait la moindre tension entre lui et Mme Brochu. Mais du même souffle, il estime que la PDG d’Hydro-Québec a tout faux lorsqu’elle affirme que certaines entreprises voient le Québec comme « le magasin à une piastre » de l’électricité.

« Il faut faire attention. […] Je trouve ça un peu particulier de penser que les entreprises penseraient juste à avoir l’électricité à un sou. Ce n’est pas ça. Les entreprises, ce qu’elles veulent ultimement, ce sont des produits verts », a-t-il dit.

« Il faut réconcilier ça. Il faut savoir quels sont les projets souhaitables, donc, par définition globaux, pas juste économiques, puis qui sont bons pour la société, pour la lutte aux changements climatiques », a ajouté le ministre de l’Économie et de l’Énergie.

Pour Benoit Charette, le comité piloté par le premier ministre a une fonction : « s’assurer d’une saine utilisation de notre capacité hydroélectrique pour aider à décarboner notre économie ».

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Sophie Brochu, PDG d’Hydro-Québec

Sur son compte Twitter, en fin d’après-midi, Hydro-Québec a réagi avec humour au dévoilement du Conseil des ministres : « La résistance et la tension, c’est normal dans notre métier, mais au bout du compte, l’important est que le courant passe. »

Sophie Brochu a informé ses employés jeudi qu’elle avait l’intention de rester à son poste. Elle voit dans la création du comité « une main tendue du premier ministre ». C’est une initiative « positive » qui « mérite d’être saluée » et qui « aidera à prendre les bonnes décisions », selon elle.

Des nouveaux visages

Après avoir été ministre sous le gouvernement péquiste de Pauline Marois, Bernard Drainville retrouve une place au cabinet comme titulaire de l’Éducation. Il se dit « conscient du défi ». « C’est une grosse machine. Et il ne faut pas se faire avaler par la machine. […] Inquiétez-vous pas. Pour en avoir, de l’action, vous allez en avoir, de l’action ! Mais on va prendre le temps de faire les choses correctement », a lancé le nouveau député de Lévis.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Bernard Drainville, nouveau ministre de l’Éducation

Avec une équipe de 89 députés et plusieurs nouveaux élus, François Legault a finalement nommé neuf recrues dans des postes de ministre. L’ex-présidente de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Suzanne Roy, devient ministre de la Famille. Elle remplace ainsi Mathieu Lacombe, qui se retrouve à la tête de la Culture et des Communications. Nathalie Roy, qui occupait ces fonctions, est pressentie pour devenir la prochaine présidente de l’Assemblée nationale.

La nouvelle députée de Sanguinet sur la Rive-Sud de Montréal, Christine Fréchette, devient ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Elle aura le mandat de rétablir les ponts avec les communautés immigrantes qui ont été heurtées pendant la campagne électorale par les propos de François Legault. « Je ne me suis pas toujours parfaitement exprimé là-dessus […]. Dans le mandat qui commence, je veux qu’on aborde l’enjeu de l’immigration comme une solution pour l’avenir du français plutôt que comme un problème », a affirmé le premier ministre.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Kateri Champagne Jourdain, nouvelle ministre de l’Emploi

Kateri Champagne Jourdain, qui marque l’histoire en devenant la première femme membre d’une Première Nation à siéger au Conseil des ministres, obtient le portefeuille de l’Emploi. L’ex-journaliste de Radio-Canada Martine Biron occupe les fonctions de ministre des Relations internationales et de la Francophonie, en plus d’être responsable de la Condition féminine. D’autres femmes fraîchement élues sont promues : Pascale Déry devient ministre de l’Enseignement supérieur, France-Élaine Duranceau, responsable de l’Habitation et Maïté Blanchette Vézina, aux Ressources naturelles et aux Forêts.

Un mini-budget en décembre

Un nombre important de ministres conservent les fonctions qu’ils occupaient lors du précédent gouvernement. Eric Girard demeure ainsi ministre des Finances en ce début de deuxième mandat caquiste. Il déposera cet automne une mise à jour économique (un « mini-budget ») afin de permettre au gouvernement d’envoyer des chèques de 400 $ à 600 $ à près de 6,4 millions de Québécois, aux prises avec les conséquences de l’inflation. Sonia LeBel reste quant à elle présidente du Conseil du trésor.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Christian Dubé conserve le ministère de la Santé.

Comme prévu, Christian Dubé reste ministre de la Santé, alors que François Legault promet de « refonder » le système. Il sera accompagné de Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, et d’une nouvelle venue, l’ex-PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault et François Bonnardel s’échangent quant à eux leurs rôles : la première hérite des Transports et le second, de la Sécurité publique.

Avec le choix de François Legault de confier les dossiers de la Langue et de la Laïcité à Jean-François Roberge, Simon Jolin-Barrette conserve la Justice et son rôle de leader parlementaire. Après avoir été « disqualifié » de son rôle de ministre de l’Immigration en raison de propos controversés, Jean Boulet perd aussi l’Emploi, mais reste au cabinet comme titulaire du Travail.

Une candidate défaite nommée sous-ministre PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Audrey Murray est nommée sous-ministre au Tourisme. Candidate défaite dans Maurice-Richard le 3 octobre, Audrey Murray est nommée sous-ministre au Tourisme lors de la première réunion du conseil des ministres jeudi soir. Avant de se présenter sous la bannière caquiste, l’avocate présidait depuis 2018 la Commission des partenaires du marché du travail. Des sous-minitres changent de ministère. Par exemple, Alain Sans Cartier passe de l’Éducation aux Relations internationales ; Carole Arav de l’Emploi à l’Éducation ; Marc Croteau, de l’Environnement à la Sécurité publique ; Marie Josée Lizotte des Ressources naturelles à l’Environnement. Brigitte Pelletier, qui était à la Sécurité publique, devient secrétaire générale associée aux emplois supérieurs, au ministère du Conseil exécutif.

Un exclu veut des explications PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Pierre Dufour a été exclu du Conseil des ministres. Exclu du Conseil des ministres, le député d’Abitibi-Est Pierre Dufour comprend mal que l’Abitibi-Témiscamingue, où la CAQ a remporté les trois circonscriptions, n’ait personne autour de la table des décisions. « C’est certain que je vais avoir une discussion sur le sujet avec le bureau du premier ministre », a-t-il lancé. François Legault a décidé de nommer comme ministre responsable de la région Mathieu Lacombe, qui a aussi l’Outaouais sous sa houlette. Au sujet de la perte de son portefeuille des Forêts, de la Faune et des Parcs, il a rappelé que l’idée de scinder ce ministère et d’en redistribuer les dossiers, d’un côté aux Ressources naturelles et de l’autre à l’Environnement, était dans l’air depuis quelque temps. L’autre exclue du conseil des ministres, Lucie Lecours, a réagi en disant qu’elle a « réalisé quand même beaucoup de choses dans le dernier mandat ». « Un pincement [au cœur] ? C’est peut-être un peu fort » comme expression pour décrire sa réaction en voyant le nouveau Conseil des ministres sans elle. « On est 90 [députés], et le premier ministre l’a dit qu’il y a beaucoup de talents à travers tout ça. On est une équipe et je suis une fille d’équipe. » Au Salon rouge, on a remarqué l’absence de députés élus dès 2018 qui n’ont pas obtenu de promotion au Conseil des ministres, comme Youri Chassin et Gilles Bélanger.

