(Québec) François Legault a présenté jeudi lors de leur assermentation les 30 députés qui formeront le Conseil des ministres de la 43e législature. Ce nouveau conseil exécutif est composé de 16 hommes et de 14 femmes, dont plusieurs étaient ministres dans le dernier mandat. Le premier ministre a également annoncé la création d’un comité sur la transition énergétique, qu’il présidera, et qui réunira des ministres économiques, en plus de la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu.

Hugo Pilon-Larose La Presse

En Économie, comme La Presse l’évoquait il y a quelques jours, Pierre Fitzgibbon cumule désormais les responsabilités de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ainsi que du Développement économique régional. Ce « superministre » économique sera également responsable de la région de Montréal, où la Coalition avenir Québec (CAQ) compte peu d’élus.

Eric Girard demeure ministre des Finances en ce début de deuxième mandat caquiste. Il déposera cet automne une mise à jour économique (un « mini-budget », dans le jargon) afin de permettre au gouvernement d’envoyer des chèques de 400 $ à 600 $ à près de 6,4 millions de Québécois, aux prises avec les conséquences de l’inflation. Sonia LeBel reste pour sa part présidente du Conseil du trésor, alors que certains la voyaient à l’Éducation.

C’est plutôt l’ex-ministre péquiste et ancien animateur de radio, Bernard Drainville, qui devient ministre de l’Éducation. Le député de Lévis sera épaulé de l’ancienne journaliste Pascale Déry à l’Enseignement supérieur.

M. Drainville succède ainsi à Jean-François Roberge, qui a occupé ce poste tout au long du premier mandat de la CAQ. Ce dernier cumule désormais les fonctions de ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité.

Comme prévu, Christian Dubé reste ministre de la Santé, alors que le gouvernement Legault promet de « refonder » le système. Il sera accompagné de Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, et de Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés.

Guilbault défendra le troisième lien

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La vice-première ministre Geneviève Guilbault est la nouvelle ministre des Transports.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault, qui occupait le poste de ministre de la Sécurité publique lors du dernier mandat, devient ministre des Transports. Elle devra défendre le projet de troisième autoroutier entre Québec et Lévis, mais aussi gérer le chaos routier sur les routes de Montréal, avec les rénovations majeures dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine qui bouscule l’itinéraire de bien des automobilistes.

François Bonnardel, qui était aux Transports, devient ministre de la Sécurité publique. Chantal Rouleau change aussi de portefeuille, en devenant ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, tout comme Jonatan Julien, qui est désormais ministre responsable des Infrastructures. Christopher Skeete devient ministre délégué à l’Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme.

Plusieurs autres ministres gardent des fonctions similaires à ce qu’ils occupaient lors du dernier mandat. C’est entre autres le cas de Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement, d’Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, d’Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du plein air, de Caroline Proulx, ministre du Tourisme, d’André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, de Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, de Jean Boulet, ministre du Travail et d’Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du numérique.

Benoît Charette reste pour sa part ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il ajoute toutefois à son arc les responsabilités de la Faune et des Parcs.

De nouveaux visages

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Ex-présidente de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Suzanne Roy devient ministre de la Famille.

Avec 90 députés caquistes au Parlement et plusieurs nouveaux élus, François Legault a finalement nommé neuf recrues dans des postes de ministre. C’est le cas de l’ex-présidente de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Suzanne Roy, que plusieurs voyaient aux Affaires municipales, mais qui devient ministre de la Famille. Elle remplace ainsi Mathieu Lacombe, qui devient pour sa part ministre de la Culture et des Communications. Nathalie Roy, qui occupait ces fonctions dans le dernier mandat, est pressentie pour devenir la prochaine présidente de l’Assemblée nationale.

Christine Fréchette devient ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Kateri Champagne Jourdain, qui marque l’histoire en devenant la première membre d’une Première nation à siéger au conseil exécutif, est ministre de l’Emploi.

L’ex-journaliste de Radio-Canada, Martine Biron, occupe les fonctions de ministre des Relations internationales et de la Francophonie et de ministre responsable de la Condition féminine. France-Élaine Duranceau, qualifiée d’experte du secteur de l’immobilier, est ministre responsable de l’Habitation. Maïté Blanchette Vézina est ministre des Ressources naturelles et des Forêts.

En formant son nouveau Conseil des ministres, François Legault a exclu du conseil exécutif Pierre Dufour, qui était ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi que Lucie Lecours, qui occupait le poste de ministre déléguée à l’Économie.

Priorité à la transition énergétique

Dans son discours, prononcé dans un Salon rouge plein à craquer, le premier ministre Legault a indiqué que sa priorité demeurait l’éducation, comme en 2018. Mais il a aussi mis l’accent sur l’enjeu de la transition énergétique et de l’environnement, alors qu’il promet de respecter les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Québec de 2030.

Il y a quelques jours, la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, a lancé un ultimatum au gouvernement Legault, menaçant de quitter ses fonctions si la CAQ forçait la société d’État à miser sur des projets économiques énergivores au détriment de ceux favorables à l’environnement. La Presse a également rapporté que Mme Brochu avait eu des discussions tendues le printemps dernier avec Pierre Fitzgibbon, qui est désormais responsable de l’Énergie.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE La présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu

Voulant éviter la crise, François Legault a annoncé jeudi la création d’un comité qu’il présidera sur le sujet de transition énergétique et sur lequel siégera Mme Brochu, M. Fitzgibbon, le ministre des Finances Eric Girard et le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière.

« La résistance et la tension, c’est normal dans notre métier, mais au bout du compte, l’important est que le courant passe », a écrit avec humour sur Twitter, en fin d’après-midi, le compte corporatif d’Hydro-Québec.

