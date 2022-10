(Québec) Le maire de Québec a salué jeudi le nouveau conseil des ministres et estime qu’il pourra travailler avec la nouvelle ministre des Transports sur les projets cruciaux de tramway et de troisième lien.

Gabriel Béland La Presse

« Je pense qu’on est capables de travailler ensemble Mme Guilbault et moi », a lancé Bruno Marchand, présent au Salon rouge de l’Assemblée nationale.

Le maire n’a pas voulu s’étendre sur ses relations avec l’ancienne ministre responsable de la Capitale-Nationale, qui a souvent fait des commentaires ambigus sur le projet et tramway et a elle-même réclamé de ne plus être ministre responsable de Québec.

« Ce sont deux individus qui doivent travailler à l’intérêt supérieur, ne pas penser à leur job, à leur intérêt personnel », a dit le maire de Québec, en citant l’enjeu supérieur des changements climatiques.

Reste que Bruno Marchand n’a pas été convaincu d’appuyer le troisième lien durant la campagne électorale. Ce dossier sera désormais défendu par Mme Guilbault.

On est à la même place qu’on était. On a besoin de données on a besoin de faits. C’est ce que le premier ministre a dit qu’il ferait. Ils feront les études et nous présenterons les données. Bruno Marchand, maire de Québec

Dans le dossier du tramway, qu’a défendu la CAQ durant la campagne électorale, le maire dit n’avoir aucune raison de croire que Mme Guilbault ne sera pas une alliée.

« On doit trouver des solutions sobres en carbone comme le tramway. Si un ministre des Transports est contre le tramway, on a un ministre des Transports des années 80. »

Mme Guilbault a indiqué qu’elle aura des discussions avec le maire de Québec sur ce projet de quelque quatre milliards. La Ville de Québec a laissé entendre dernièrement que la facture pourrait grimper dans un contexte inflationniste, ce qui pourrait être un objet de tensions avec le gouvernement du Québec, qui finance la majorité du projet.

« On a toujours été derrière le tramway de Québec, c’était dans notre plateforme de 2018, dans notre tout premier budget et depuis ce temps-là on a fait tout ce qu’il faut pour que le projet puisse avancer », a indiqué Mme Guilbault jeudi.

Jonatan Julien à la Capitale-Nationale

Le maire s’est par ailleurs réjoui de la nomination de Jonatan Julien comme ministre responsable de la Capitale-Nationale. L’ancien bras droit du maire Régis Labeaume a une fine connaissance des affaires municipales.

« C’est un allié du tramway dont on avait besoin comme ministre de la Capitale-Nationale et c’est ce qu’il m’a dit qu’il serait », a lancé M. Marchand, qui voit d’un bon œil le passé de M. Julien à la Ville de Québec.