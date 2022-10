(Québec) Le chef du Parti conservateur du Québec, qui n’a fait élire aucun député le 3 octobre, mais qui a tout de même obtenu près de 530 000 voix, met en garde François Legault. Le premier ministre va « subir les conséquences de ses actes » s’il empêche Éric Duhaime de tenir des points de presse au parlement.

Charles Lecavalier La Presse

« M. Legault, s’il décide que la démocratie, ce n’est pas important et que 530 000 Québécois, ça ne vaut rien pour lui, il va subir les conséquences de ses actes. S’il pense que c’est dehors […] et qu’il faut manifester et qu’il faut sortir dans la rue parce qu’il n’a pas de place pour nous, parce qu’il n’est pas assez démocrate pour nous laisser entrer à l’Assemblée nationale, il subira les conséquences de ses décisions », a tonné M. Duhaime.

Il a ensuite précisé qu’il ne s’agissait pas de menaces. « Il va subir les conséquences, ça veut dire que les gens vont se manifester autrement. Dans une démocratie, il faut que les voix soient entendues à l’intérieur des murs du parlement », a-t-il lancé à la presse parlementaire.

Au lendemain des élections, le premier ministre François Legault avait déjà fermé la porte aux demandes de M. Duhaime. « Ce n’est pas évident de permettre à des gens non élus de faire des points de presse à l’Assemblée nationale », avait-il dit.

Le chef conservateur a tenu son point de presse à la fontaine de Tourny, située à l’avant du parlement du Québec. Puisqu’aucun candidat conservateur n’a été élu dans l’une des 125 circonscriptions du Québec, il n’a pas le droit d’y entrer et d’y tenir des activités publiques. Il avait obtenu ce privilège durant la dernière législature, puisque la transfuge Claire Samson avait quitté la Coalition avenir Québec pour se joindre à lui.

Déficit démocratique

« J’ai eu la chance de parler à M. Legault le soir des élections. Il m’a dit qu’il était dans un état d’esprit d’ouverture par rapport aux partis d’opposition. Il m’a dit qu’il allait faire preuve d’humilité, […] qu’il avait le goût d’être rassembleur et ouvert, et qu’il avait hâte d’entendre nos propositions », a lancé M. Duhaime.

À son avis, le « déficit démocratique » est pire aujourd’hui qu’avant les élections avec une « distorsion électorale historique ». « Ça, c’est un gros problème pour la démocratie. […] Avant d’être caquiste, j’espère que [François Legault] est démocrate, et j’espère qu’il va entendre la voix conservatrice », a-t-il dit.

« C’est pas normal qu’un Québécois sur six soit exclu de l’Assemblée nationale, et que 13 % des voix, ça donne zéro député sur 125. […] Je comprends que le PLQ et la CAQ ne veulent pas réformer le mode de scrutin. Cela étant dit, il y a moyen de trouver des aménagements pour s’assurer qu’il y a un minimum de fonctionnement démocratique », a-t-il dit.

Organiser des manifestations

Son « plan A » : que le Parti conservateur puisse être à la table de négociation, la semaine prochaine, avec les autres formations politiques pour décider du fonctionnement de l’Assemblée lors des quatre prochaines années.

Il veut avoir le droit de tenir des points de presse à l’intérieur du parlement et avoir un bureau. M. Duhaime veut un accès pour lui et pour son attaché de presse. Mais « plein d’autres questions » sont dans la balance, souligne-t-il. Par exemple, lors du huis clos budgétaire, est-ce que le Parti conservateur sera invité ? « Les groupes d’intérêt y ont droit. Nous, est-ce qu’on va avoir le droit ? », a-t-il demandé.

Et si les négociations tournent au vinaigre, il a un plan B. « C’est sur que si le plan A ne fonctionne pas, au mois de novembre, on va se retourner de bord et on va faire autre chose », a-t-il dit, en ajoutant que les « manifestations » font partie de son plan de match.