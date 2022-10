(Ottawa) L’idée de dénouer la crise avec l’aide d’un médiateur indépendant ne plaisait pas au gouvernement fédéral, selon le maire d’Ottawa, Jim Watson. Une motion pour réclamer une telle nomination n’a donc jamais été présentée au conseil municipal, même si elle avait déjà été rédigée.

Mylène Crête La Presse

Le maire est le neuvième témoin mardi à donner sa version des faits à la Commission sur l'état d'urgence. Il a exprimé sa frustration face à la lenteur du gouvernement ontarien et du gouvernement fédéral à répondre à ses appels à l’aide, d’autant plus que les participants aux convois manifestaient contre les mesures sanitaires et l’obligation vaccinale, qui étaient de responsabilité provinciale et fédérale.

Dès le 31 janvier, au quatrième jour de la manifestation, le maire Watson a fait allusion dans un appel avec le premier ministre Justin Trudeau au besoin d’avoir l’aide de la Gendarmerie royale du Canada. La police d’Ottawa ne suffisait pas à la tâche.

Des centaines de camions et des milliers de personnes paralysaient le centre-ville d’Ottawa. Le maire Watson a affirmé que « personne n’a pris au sérieux » le courriel d’un des organisateurs du convoi de camions envoyé quelques jours avant le début de la manifestation au président de l’association hôtelière et réclamant 10 000 chambres d’hôtel pour une durée de 30 à 90 jours. Les informations en provenance des organisateurs changeaient constamment, a-t-il rappelé, et cela semblait irréaliste puisque le nombre total de chambres d’hôtel disponibles dans l’ensemble de la ville s’élève à 11 000.

Sous pression, les conseillers municipaux tentaient de trouver une solution. Le gouvernement de l’Ontario refusait de s’en mêler, le premier ministre Doug Ford allant jusqu’à refuser de participer à une table tripartite fédéral-provincial-municipal. C’est ainsi que l’idée de demander au gouvernement fédéral de nommer un médiateur indépendant pour dénouer la crise a été suggérée. Une motion a été rédigée, mais elle n’a jamais été présentée au conseil municipal pour un vote.

Lorsque consulté, le gouvernement fédéral avait alors fait connaître son refus très rapidement au bureau du maire. « Cette idée n’était pas du tout appuyée par le gouvernement fédéral », a-t-il relaté.

Dans sa déclaration d’ouverture la semaine dernière, l’avocat du gouvernement fédéral avait affirmé qu’une « attention particulière a été accordée à toutes les options » avant de faire appel en dernier recours à la Loi sur les mesures d’urgence.

La Commission sur l’état d’urgence doit déterminer si le gouvernement avait raison de recourir à cette loi pour la première fois de son histoire afin de mettre fin au « convoi de la liberté » à Ottawa et aux blocages de postes frontaliers ailleurs au pays. Il s’agit de l’un des deux garde-fous prévus dans cette législation adoptée en 1988.