(Québec) Dans un message à peine voilé mardi, François Legault a prévenu ses députés, au moment de leur assermentation, qu’il ne tolère pas la chicane dans ses troupes. Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), dont le parti a fait élire 90 députés lors de l’élection du 3 octobre dernier, leur a vanté les mérites de l’unité.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Parfois ému dans son discours au Salon rouge de l’hôtel du Parlement, indiquant qu’on ne s’habitue pas à fréquenter un lieu aussi chargé historiquement, M. Legault a souligné les talents réunis au sein de l’aile parlementaire caquiste, disant que « c’est intimidant, c’est gênant presque de voir toutes ces personnes qui ont travaillé dans la même équipe ».

Mais à ces élus (63 d’entre eux n’en sont pas à leur premier mandat, alors que 27 vivent mardi leurs premiers pas à Québec), François Legault leur a dit qu’il existe un seul endroit où exprimer leur désaccord, s’ils en ont au cours des quatre prochaines années : en privé, en caucus.

« C’est pas d’hier, c’était comme ça chez Air Transat et partout où je suis passé. Je ne tolère pas qu’il y ait de la chicane dans la famille », a dit le chef de la CAQ.

« En privé, en caucus, on peut tout se dire, mais quand on sort du caucus, on est un bloc uni, impossible à traverser », a-t-il ajouté.

Gouverner pour tous les Québécois

Dans son discours, alors que le Salon rouge était plein à craquer, François Legault a promis que son gouvernement travaillerait pour tous les Québécois, y compris ceux qui n’ont pas voté pour eux. La CAQ a remporté le 3 octobre dernier 90 sièges au Parlement, récoltant 41 % du vote populaire. Les libéraux, qui forment l’opposition officielle avec 21 députés, ont obtenu 14,4 % des votes, alors que Québec solidaire a fait élire 11 députés (avec 15,4 % des votes) et le Parti québécois, trois députés (14,6 % des votes). Le Parti conservateur du Québec n’a aucun élu, même si près de 13 % des électeurs ont voté pour la formation politique d’Éric Duhaime.

M. Legault a souligné mardi le nombre de femmes élues au Parlement et a salué l’élection dans la circonscription de Duplessis de Kateri Champagne Jourdain, première députée autochtone, originaire de la communauté innue de Uashat Mak Mani-utenam de la Côte-Nord. Cette dernière a d’ailleurs fait son serment en français et en langue innu-aimun.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre François Lgault, la députée de Duplessis, Kateri Champagne, et le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Siegfried Peters.

François Legault reviendra jeudi au Salon rouge pour assermenter le nouveau Conseil des ministres. Il s’agit d’un défi délicat pour le premier ministre caquiste, qui compte un nombre important de députés, plusieurs pouvant espérer à obtenir un poste de ministre, mais un nombre limité de ministères.

Dans les faits, ce jeu d’équilibriste – où il faut prendre en considération les compétences de chacun, la représentation régionale, la parité hommes femmes et la diversité, entre autres – sera scruté à la loupe par les observateurs politiques et les députés caquistes eux-mêmes. D’où l’appel à l’unité, mardi, et ce rappel de M. Legault qu’il « ne tolère pas la chicane ».