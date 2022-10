(Ottawa) Deux résidantes du centre-ville d’Ottawa ont décrit vendredi à quel point le « convoi de la liberté » avait perturbé leur quotidien, lors de la deuxième journée d’audience de la Commission sur l'état d’urgence. Elles ont décrit l’anarchie qui régnait dans leur quartier, et l’absence de réaction de la police et des agents responsables d’appliquer les règlements municipaux.

Mylène Crête La Presse

« Je sursaute encore lorsque j’entends un klaxon fort et lorsque je sens l’odeur de l’essence. J’ai une réaction physique. C’est très affligeant », a décrit Victoria De La Ronde.

Cette retraitée de la fonction publique a expliqué comment le klaxonnement constant jour et nuit, qui pouvait à certains moments atteindre une centaine de décibels, et le son du moteur des camions l’a empêchée de dormir durant les trois semaines qu’a duré la manifestation, en janvier et février. Cela lui a occasionné une perte d’audition permanente et des problèmes d’équilibre, et elle connaît toujours des vertiges déclenchés par tout son de klaxon.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Victoria De La Ronde

Elle a expliqué qu’elle sortait peu durant les trois semaines du convoi de camions, car elle craignait pour sa sécurité. Elle se déplace avec une canne blanche en raison d’une déficience visuelle. Elle n’avait plus accès aux transports en commun, aux taxis ni au service d’Uber, et elle ne pouvait plus obtenir ses livraisons d’épicerie et de médicaments.

« Porter un masque faisait de vous une cible », a expliqué Zexi Li, une jeune fonctionnaire fédérale qui est devenue la figure de proue des citoyens exaspérés en obtenant une injonction pour faire cesser le klaxonnement.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Zexi Li

Elle a décrit comment des résidants de son immeuble à logements exaspérés se sont mis à lancer des œufs sur les manifestants plus bas. « La police est venue pour poser des questions », a-t-elle raconté. Les agents avaient reçu une plainte et enquêtaient sur cet incident alors qu’ils laissaient les manifestants bloquer le centre-ville, faire des feux de camp près de bidons d’essence en pleine rue, utiliser des feux d’artifice, uriner et déféquer sur la voie publique.

« Nous nous sentions vraiment abandonnés à ce moment-là », a-t-elle dit.

Nathalie Carrier, directrice de la Zone d’amélioration commerciale du quartier Vanier, là où un autre camp avait été installé par les manifestants, a décrit avec émotion les propos tenus par le chef de la police d’Ottawa de l’époque, Peter Sloly, lors d’une réunion avec des commerçants.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Nathalie Carrier

« J’avais peur, a-t-elle affirmé. Le chef de la police a dit : "si vous avez peur, moi aussi, j’ai peur." »

Elle a indiqué ne pas avoir été témoin d’évènements violents dans un commerce fréquenté par les manifestants, mais avoir vu beaucoup de perturbations. Zexi Li a également affirmé ne pas avoir été témoin d’évènements violents, à l’exception d’un camion qui a tenté de la renverser lorsqu'elle tentait de documenter les évènements avec son téléphone.

La Commission sur l'état d'urgence doit déterminer si le gouvernement avait raison de recourir à la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois de son histoire pour mettre fin au « convoi de la liberté » à Ottawa et aux blocages de postes frontaliers ailleurs au pays. Il s’agit de l’un des garde-fous prévus dans cette législation.