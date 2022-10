Les députés de Québec solidaire (QS) tiennent un caucus jeudi à Sherbrooke, l’occasion de revenir sur une campagne qui n’a pas donné les « gains idéaux ».

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« Ce n’est pas les gains idéaux, ce n’est pas les gains qu’on voulait, mais ce sont des gains », a lancé le porte-parole de QS Gabriel Nadeau-Dubois à l’ouverture du caucus jeudi matin. « On est le seul parti qui a réussi le 3 octobre, malgré la vague caquiste, à faire agrandir son caucus de députés », a-t-il cependant souligné.

La porte-parole Manon Massé et les autres députés qui se sont adressés aux médias à leur arrivée à l’hôtel Grand Times de Sherbrooke n’ont pas non plus caché leur déception, tout en demeurant optimistes pour l’avenir.

Le député Andrés Fontecilla a évoqué « plusieurs facteurs » pour expliquer les résultats de l’élection, au terme de laquelle QS a perdu la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et en a gagné deux sur l’île de Montréal pour un total de 11 sièges.

« Le bilan de la [Coalition avenir Québec (CAQ)] était satisfaisant pour un grand nombre d’électeurs », a-t-il suggéré, ajoutant que l’électorat ne voulait peut-être « pas tellement changer de choses au Québec ». Le député de Laurier-Dorion a également offert la « sursaturation de l’offre politique » en guise d’explication.

M. Fontecilla a déclaré que la taxe sur les grandes fortunes proposée par son parti pendant la campagne est « un élément central de notre vision, il faut aller chercher des revenus chez les gens qui ont le plus d’argent ». Cela dit, « peut-être qu’on aurait pu l’expliquer autrement », a-t-il concédé, ajoutant le seuil d’un million de dollars pourrait faire partie des discussions de la journée.

Il sera aussi vraisemblablement question du statut de la formation politique à l’Assemblée nationale alors que QS, tout comme le Parti québécois (PQ), demande à être reconnu comme groupe parlementaire bien qu’il n’ait pas atteint les seuils électoraux pour se qualifier comme tel. Si la CAQ s’est montrée ouverte à l’idée, la position du Parti libéral (PLQ) demeure floue.