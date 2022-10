(Ottawa) La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, annoncera jeudi que le Canada ajoute d’autres responsables et entités iraniens à la liste de ses sanctions contre l’Iran.

La Presse Canadienne

Ainsi, 17 personnes et trois entités se verront interdire d’entrer au Canada ou de faire affaire avec la plupart des entreprises canadiennes pour avoir commis ou permis des violations des droits humains contre les femmes, ou avoir perpétué la désinformation.

La liste comprend Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères de longue date. On y trouve aussi Saeed Mortazavi, le procureur qui a ordonné la torture de Zahra Kazemi, une photojournaliste décédée en détention à Téhéran en 2003.

Dix ans plus tôt, Mme Kazemi avait obtenu la citoyenneté canadienne et s’était installée au Québec.

Elle avait été arrêtée quelques semaines avant l’annonce de sa mort alors qu’elle prenait des photographies d’une manifestation qui se déroulait devant une prison de la capitale iranienne.

Plus tard jeudi, le gouvernement du Canada partagera plus de détails sur la série de sanctions annoncées vendredi dernier, qui visent à interdire à vie aux membres de haut rang du Corps des gardiens de la révolution iraniens d’entrer au Canada.