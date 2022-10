PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE

Les libéraux fédéraux ont utilisé la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois afin de donner aux autorités plus de pouvoirs dans le contexte des barrages frontaliers et de l’occupation du centre-ville d’Ottawa par des manifestants qui protestaient contre le confinement, la vaccination contre la COVID-19 et d’autres mesures sanitaires mises en place pendant la pandémie.