(Québec) Le premier ministre François Legault dévoilera la composition de son conseil des ministres le 20 octobre, à 14 h. La cérémonie d’assermentation des députés caquistes aura lieu deux jours plus tôt, le 18 octobre.

Tommy Chouinard La Presse

Ils seront 90 députés sur 125 issus de la formation gouvernementale, la Coalition avenir Québec (CAQ), alors que les places disponibles au cabinet sont comptées.

Durant son premier mandat, M. Legault avait formé un cabinet comptant 26 membres, se situant dans la norme admise et la tradition. Si cette fois-ci, compte tenu du nombre élevé de membres dans son caucus, il choisit d’atteindre ou de dépasser la trentaine de ministres, il se fera probablement accuser de dilapider les fonds publics et de multiplier inutilement le nombre de limousines ministérielles avec chauffeur et garde du corps.

avec La Presse Canadienne