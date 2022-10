(Ottawa) Obus, caméras pour drones, équipement hivernal : le Canada enverra aux troupes ukrainiennes de quoi les appuyer dans leur résistance contre l’armée russe, dans cette guerre qui a pris un nouveau tournant en début de semaine.

Mélanie Marquis La Presse

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a profité mercredi de son passage à la rencontre du Groupe consultatif sur la défense de l’Ukraine à Bruxelles, en Belgique, pour annoncer une aide militaire canadienne d’une valeur de plus de 47 millions, qui provient d’une enveloppe de 500 millions prévue au dernier budget.

Le gouvernement canadien puise dans les stocks existants des Forces armées canadiennes (FAC) pour faire parvenir à Kyiv 15,2 millions en équipement, y compris des obus 155 mm conformes aux standards de l’OTAN, et des mèches et des gargousses compatibles avec des obusiers M777 déjà fournis à l’Ukraine.

S’y ajouteront des caméras spécialisées supplémentaires pour drones, d’une valeur de 15,3 millions.

Et puisque l’hiver approche, on enverra aux troupes ukrainiennes 400 000 articles d’hiver d’une valeur totale de 15 millions. Il est ici question de manteaux, pantalons, bottes, gants et parkas provenant d’entreprises canadiennes par l’entremise de la Corporation commerciale canadienne.

Le matériel arrivera « dans les prochaines semaines », a indiqué la ministre au micro des médias réunis dans la capitale belge.

La veille, alors qu’elle se trouvait en Pologne, Mme Anand annonçait le déploiement prochain d’environ 40 sapeurs de combat dans le cadre de l’opération UNIFIER. Le personnel des FAC offrira « de la formation sur une gamme de compétences de base et avancées en génie, la reconnaissance du génie, l’utilisation d’explosifs pour les travaux de démolition et le déminage »

Demande de « bouclier aérien »

À la lumière des bombardements meurtriers qui ont frappé le centre-ville de la capitale ukrainienne comme d’autres villes au pays, lundi matin, le président Volodymyr Zelensky avait prié ses homologues du G7 de l’aider à créer un « bouclier aérien » au-dessus du ciel de l’Ukraine.

Invité à se prononcer sur cette requête spécifique, mardi, le premier ministre Justin Trudeau avait esquivé. Il avait préféré vanter le courage des troupes ukrainiennes qui font « passer un mauvais quart d’heure » au président russe Vladimir Poutine.

Si le Canada n’accède pas à cette demande, c’est parce qu’il ne peut pas, tout simplement. « On n’en a pas », tranche Justin Massie, professeur titulaire de science politique à l’Université du Québec à Montréal et co-directeur du Réseau d’analyse stratégique (RAS).

On pourrait, en revanche, « aller s’en procurer sur le marché international pour pouvoir ensuite les acheminer aux Ukrainiens », ou « mutualiser cette demande avec plus petits pays européens », avance le spécialiste en défense nationale.

Mais Ottawa semble manquer de « créativité » ou « d’initiative » pour accélérer de tels processus, estime le professeur Massie. Le gouvernement Trudeau bombe le torse publiquement sur la question ukrainienne, mais son soutien militaire n’est « pas à la hauteur », croit-il.

« On est encore dans la tranche de 500 millions annoncés il y a plusieurs mois… on ne l’a pas encore dépensé au complet. On est toujours un peu en retard, lent », illustre-t-il.

Moscou sermonne Ottawa

Mardi également, le ministère russe des Affaires étrangères avait exhorté le gouvernement canadien à cesser de livrer des armes et d’offrir de la formation à l’armée ukrainienne, arguant que cela entravait une éventuelle solution diplomatique au conflit militaire.

« La relation russo-canadienne traverse, malheureusement, une crise profonde, a déclaré la porte-parole Maria Zakharova en russe. C’est la faute de l’administration d’Ottawa, car elle suit la voie antirusse qu’elle suit depuis longtemps, à la demande du régime Trudeau. »