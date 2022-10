(Ottawa) Était-il nécessaire d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin au « convoi de la liberté » l’hiver dernier ? L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) en doute et demande au gouvernement Trudeau de fournir des preuves concrètes lors de la Commission sur l’état d’urgence qui doit débuter jeudi.

Mylène Crête La Presse

« La manifestation devait être réglée, mais le gouvernement avait également l’obligation de se conformer à la loi et d’utiliser les pouvoirs d’urgence réellement en dernier recours », a affirmé l’avocate de l’ACLC, Cara Zwibel, en conférence de presse mercredi.

Celle-ci pourra contre-interroger des témoins lors de l’enquête publique. En tout, 65 personnes doivent donner leur version des faits durant cette commission présidée par le juge Paul Rouleau, dont le premier ministre Justin Trudeau et sept de ses ministres. De hauts fonctionnaires, hauts responsables de la GRC, du Service canadien du renseignement de sécurité, des polices d’Ottawa, de Windsor et de l’Ontario, de même que plusieurs participants au convoi témoigneront.

Les audiences de la commission débuteront jeudi et se dérouleront jusqu’au 25 novembre. Son rapport final doit être présenté à la Chambre des communes et au Sénat au plus tard le 6 février 2023.

Plus de détails à venir.