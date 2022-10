Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, persiste et signe : il ne prêtera pas serment au roi Charles III lors de son assermentation comme député le 21 octobre. Le nouvel élu refuse toutefois de dire ce qu’il entend faire s’il se voit refuser l’entrée au Salon bleu.

Vincent Larin La Presse

Plus d’une semaine après l’élection du 3 octobre et la défaite historique de son parti qui ne compte plus que trois élus, M. St-Pierre Plamondon a annoncé qu’il s’était adressé à l’Assemblée nationale pour lui permettre de ne pas avoir à prêter serment au roi.

« J’ai fait la demande de prêter serment au peuple québécois et non pas au roi d’Angleterre, et je demande à l’Assemblée nationale de ne pas sévir et de me laisser siéger », a-t-il expliqué depuis la permanence du parti, à Montréal.

Questionné à savoir s’il accepterait de ne pas siéger advenant que sa demande soit refusée, le chef du PQ a éludé la question.

« Mon engagement, c’est de mettre fin à cette allégeance à une couronne étrangère. C’est ce que je vais faire, et je m’attends à ce que l’Assemblée nationale ne sévisse pas », a-t-il affirmé en ajoutant qu’en cas de refus, « rendu là, on verra on est rendus où ».

Il dit avoir l’appui des deux autres élus du parti, les députés de Matane-Matapédia et des Îles-de-la-Madeleine, Pascal Bérubé et Joël Arseneau.

Paul St-Pierre Plamondon dit avoir en sa possession des avis juridiques démontrant qu’il n’y a pas d’obligation pour l’Assemblée nationale de sévir à l’endroit d’élus qui refuseraient de prêter serment à la couronne britannique.

Rappelons qu’il n’est pas le premier à s’opposer au serment à la monarchie. En 2018, les députés élus du Parti québécois avaient d’ailleurs prêté serment à la Reine en précisant qu’ils le faisaient « d’ici à ce que le Québec soit indépendant ».

Aussi opposés à la démarche, les 10 députés de Québec solidaire élus en 2018 avaient accepté de prêter serment d’allégeance à la reine Élisabeth II, mais derrière des portes closes.