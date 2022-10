La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a indiqué lundi dans un communiqué que les sanctions visaient à dénoncer « la persécution continue et systémique des femmes iraniennes », les « violations des droits de la personne » et le « mépris flagrant de la vie humaine » dont fait preuve le régime iranien.

PHOTO JACQUELYN MARTIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Le Canada impose des sanctions contre 25 hauts responsables iraniens et neuf entités gouvernementales, pour protester contre la violente répression des manifestations antigouvernementales en Iran.

La Presse Canadienne

Des milliers d’Iraniennes et d’Iraniens sont descendus dans les rues après la mort, à la mi-septembre, de Mahsa Amini. La femme de 22 ans est morte deux jours après avoir été arrêtée par la « police des mœurs » iranienne parce qu’elle n’aurait pas porté son hijab de façon adéquate.

Amnistie internationale soutient qu’elle a identifié 52 personnes tuées en Iran par la répression des manifestations qui ont éclaté il y a deux semaines.

Les sanctions canadiennes annoncées lundi visent notamment de hauts responsables de la Police des mœurs ; des membres de l’état-major du Corps des Gardiens de la révolution islamique ; la prison d’Evin, qui abrite les prisonniers politiques ; et le ministre des Renseignements et de la Sécurité.

Les sanctions canadiennes gèlent tous les avoirs que ces personnes et entités pourraient détenir au Canada et interdisent aux individus d’entrer au Canada.

« Le Canada salue le courage et les actions du peuple iranien et l’appuiera dans sa lutte pour ses droits et sa dignité », écrit la ministre Joly dans le communiqué.