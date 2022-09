Les affirmations de François Legault

Ariane Krol La Presse

Judith Lachapelle La Presse

Julien Arsenault La Presse

Éric-Pierre Champagne La Presse

Le contrat [d’Hydro-Québec] qu’on a signé avec New York, ça va retirer l’équivalent d’un million d’autos des routes. François Legault

Faux. C’est moitié moins. Le contrat approuvé par la Commission des services publics de New York fera diminuer les émissions de carbone de l’État de New York de 37 millions de tonnes, « soit l’équivalent de retirer de la circulation plus d’un demi-million de voitures », a annoncé Hydro-Québec en avril dernier. Ce contrat prévoit la livraison annuelle de 1250 mégawatts d’« hydroélectricité propre et renouvelable » vers la ville de New York, ce qui « correspond à la consommation de plus d’un million de foyers », a indiqué Hydro.

86 % des familles ont un ou deux enfants. François Legault

Faux. C’est beaucoup moins. Effet du vieillissement de la population, la part des familles comptant au moins un enfant décline de plus en plus au Québec. Selon les données du recensement de 2021 de Statistique Canada, ce sont désormais 55 % des familles québécoises qui comptent un ou plusieurs enfants.

L’affirmation de Dominique Anglade

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

M. Legault aime beaucoup se comparer à l’Ontario, mais il a créé trois fois moins d’emplois que l’Ontario. Dominique Anglade

Vrai. Il s’est créé environ 470 000 emplois depuis octobre 2018 chez nos voisins ontariens, selon les données de Statistique Canada. Pendant ce temps, au Québec, 156 000 postes se sont ajoutés. Cependant, pour mettre les choses en perspective, l’Ontario est beaucoup plus populeux que le Québec. Il y avait quelque 15 millions d’habitants en Ontario, contre 8,7 millions au Québec. De plus, le taux de chômage était plus bas en août au Québec (4,9 %) qu’en Ontario (5,7 %).

Les affirmations de Gabriel Nadeau-Dubois

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Savez-vous que le Toyota RAV4, on en vend 24 fois plus au Québec que des Dodge Caravan ? Et pourtant, ce véhicule-là ne sera pas touché par notre plan. Gabriel Nadeau-Dubois

Vrai. En 2021, selon les chiffres compilés par AutoMédia, il s’est vendu au Québec 15 939 exemplaires du véhicule utilitaire sport construit par Toyota, contre 644 Dodge Grand Caravan. En tenant compte des 590 ventes de Chrysler Grand Caravan, un autre modèle du même constructeur, c’est 1244 fourgonnettes qui ont été écoulées. Le RAV4 s’est donc vendu 13 fois plus. Il est d’un peu plus de 31 000 $ pour un RAV4 et de quelque 32 300 $ pour la fourgonnette de Dodge. Ces prix peuvent varier en fonction des options qui peuvent s’ajouter.

Il y a 60 % des jeunes qui passent par une école privée [qui] vont à l’université. Les jeunes dans les classes publiques régulières, c’est 15 %. Gabriel Nadeau-Dubois

Vrai. Gabriel Nadeau-Dubois cite une étude menée par Pierre Canisius Kamanzy, professeur à la faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, publiée en 2019. Le professeur, un spécialiste des inégalités sociales et scolaires, a calculé que 60 % des jeunes des écoles privées allaient à l’université, contre 51 % de ceux des écoles publiques de type enrichi – avec des programmes renforcés en mathématiques, en sciences ou en langues, comme dans une école dite « internationale » – et 15 % de ceux issus des écoles publiques ordinaires. De plus, un élève sur deux du public régulier cesse ses études au terme du cycle secondaire.

L’affirmation de Paul St-Pierre-Plamondon

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Chaque année, les Québécois et les Québécoises voient leurs impôts partir vers Ottawa, et ce sont plus de 2 milliards de dollars versés aux pétrolières de l’Alberta en cadeaux, puis en subventions. Paul St-Pierre Plamondon

Faux. Ottawa accorde principalement des prêts, pas des subventions directes. La plus importante contribution du gouvernement fédéral à l’industrie pétrolière consiste en prêts accordés par Exportation et développement Canada (EDC). En moyenne, depuis l’élection du gouvernement Trudeau, l’industrie du pétrole et du gaz a bénéficié de prêts totalisant 10,7 milliards par année.

Les affirmations d’Éric Duhaime

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Il y a une étude de l’Université de Sherbrooke qui nous apprend que la détresse psychologique, la dépression, atteint 50 % chez les jeunes. Éric Duhaime

Vrai. Éric Duhaime fait référence à une enquête publiée en février 2022 par l’Université de Sherbrooke et du CIUSSS de l’Estrie. Selon les données recueillies, au moins 50 % des jeunes de plus de 16 ans interrogés ont indiqué qu’ils présentaient des symptômes d’anxiété ou de dépression modérés à sévères. Cette étude a été menée sous la supervision de la Dre Mélissa Généreux, professeure à la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke… et candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Saint-François.

Un médecin présentement au Québec, il ne peut pas pratiquer et au public et au privé, c’est illégal. C’est 100 % l’un ou 100 % zéro. Éric Duhaime

Faux. Un médecin participant au régime public peut changer de statut, et devenir non-participant, en remplissant un formulaire de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et ce, dans un délai de 30 jours. Il pourra demander de redevenir participant « en tout temps » en remplissant un autre formulaire, souligne la RAMQ. Au moins 71 médecins ont quitté la RAMQ au moins une fois entre 2020 et 2021, certains près de 10 fois en un an, montre une compilation publiée par Le Journal de Montréal. Beaucoup étaient pneumologues, radiologistes ou orthopédistes.