(Québec) Le gouvernement Legault soupçonne la Ville de Montréal d’avoir profité de fonds supplémentaires de Québec destinés à la lutte contre la criminalité pour réduire ses propres dépenses dans le SPVM.

Tommy Chouinard La Presse

Il entend imposer des conditions strictes à la mairesse Valérie Plante avant de lui accorder une enveloppe supplémentaire pour une nouvelle escouade dédiée exclusivement à la lutte aux violences armées.

Le gouvernement est en discussion avec la Ville en vue d’une annonce éventuelle, mais il y a un os, a constaté La Presse, un enjeu également soulevé par TVA en début de soirée.

Québec a posé des questions à la Ville sur son financement du SPVM. Selon deux sources qui ont requis l’anonymat car elles n’ont pas l’autorisation de parler publiquement du dossier, le gouvernement a constaté que de nouveaux fonds qu’il a accordés pour les services de police et la lutte contre la criminalité n’auraient pas permis dans les faits, à Montréal, d’augmenter le financement du SPVM. La Ville aurait profité de cet argent pour réduire ses propres dépenses dans son service de police. Ces montants auraient donc servi à d’autres fins, pour d’autres services municipaux, conclut-on à Québec.

Par exemple, la Ville n’avait pas comblé certains postes au SPVM, indique-t-on. Elle se serait servie de nouveaux fonds provinciaux non pas pour faire des embauches supplémentaires comme prévu mais bien pour simplement combler ces postes et payer les salaires s’y rattachant. Au net, il n’y a pas plus d’effectif que prévu et la Ville peut utiliser ailleurs l’argent qu’elle aurait dû normalement dépenser pour les postes en question.

Québec souligne que la situation n’est pas banale. Son réinvestissement pour le SPVM a atteint près de 12 millions en 2018-2019 et s’élève à plus de 30 millions cette année. Il est tout à fait justifié selon lui de poser des questions sur l’utilisation des fonds.

Cet enjeu est au centre des discussions entre le gouvernement et la Ville avant de donner le feu vert au déploiement de moyens supplémentaires pour contrer les violences armées.

Québec veut s’assurer que la Ville ne fasse pas la même manœuvre s’il lui accorde des fonds pour une nouvelle escouade. Il en fait une condition.

On n’est donc pas au stade de planifier une annonce. Mais cette opération éventuelle est délicate. Les élections seront déclenchées dimanche. Une annonce gouvernementale la veille ou dans les premiers jours de la campagne pourrait être mal perçue.

On pourrait toujours invoquer l’urgence de la situation, dit-on. Lors de la campagne électorale de 2018, le premier ministre sortant Philippe Couillard avait annoncé une aide d’urgence pour aider les sinistrés de Gatineau à la suite d’une tornade.