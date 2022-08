(Trois-Rivières) La Coalition avenir Québec (CAQ) promet d’en faire davantage pour protéger les lacs et rivières au cours d’un deuxième mandat en injectant près de 162 millions par année dans un Fonds bleu.

Charles Lecavalier La Presse

Le parti de François Legault fait une série de constats déprimants sur la qualité et la quantité de nos réserves d’eau. « Les municipalités vivent de plus en plus souvent des pénuries d’eau », en raison des conditions climatiques qui affectent la disponibilité des sources souterraines.

Le portrait des contaminants dans les eaux usées des principales villes québécoises n’est pas complet. Les lacs sont menacés par des « plantes aquatiques exotiques, des taux de phosphore trop élevés, des épisodes d’algues bleu-vert, sans compter les impacts des changements climatiques ». « Les riverains sont inquiets, avec raison, de la santé de leurs lacs », écrit-on dans le communiqué de presse.

La Coalition avenir Québec, qui s’était fait critiquer pour son absence de plan de match en environnement lors des élections générales de 2018, ne s’arrête pas là. « Plusieurs cours d’eau contiennent trop de pesticides », déplore-t-on, en ajoutant que la « biodiversité des rivières du sud du Québec est de plus en plus pauvre : la moitié des espèces d’amphibiens et de reptiles sont dans une situation précaire et le taux d’oxygène de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent se détériore ».

Face à ces défis, la CAQ propose de créer un Fonds bleu, calqué sur le Fonds vert — maintenant appelé le Fonds d’électrification et de changements climatiques (FECC), qui héritera des sommes générées par une hausse substantielle des redevances exigibles pour l’utilisation de l’eau par les industries, qui financera « en partie » ce fonds, qui aura un budget de 650 millions de 2022 à 2026.

Nettoyage des berges

Comme avec le Fonds vert, c’est le ministère de l’Environnement qui « coordonnera toutes les actions gouvernementales pour plus de cohérence ».

Reste à savoir si le Fonds bleu évitera les écueils du FECC, qui a encore une fois été écorché en juin par le Commissaire au développement durable, notamment parce que la « quasi-totalité » des actions financées par ce dernier « n’ont pas d’indicateurs ni de cibles adéquates ».

Avec les sommes du Fonds bleu, la CAQ propose une série de nouvelles initiatives ou de bonification de programmes, par exemple la mise aux normes d’installations sanitaires individuelles, l’amélioration du financement pour le Réseau de surveillance volontaire des lacs, le nettoyage des berges et des rivières, et des subventions aux agriculteurs pour revégétaliser les bandes riveraines.

Présentement, la redevance sur l’eau rapporte à l’État 3 millions par année. Son taux de redevance est fixé à 0,0025 $ par mètre cube d’eau. À la toute fin du mandat, le ministre de l’Environnement Benoit Charette avait déposé un projet de loi pour hausser ces redevances, sans toutefois préciser exactement quel montant serait payé par les industriels et les embouteilleurs.