Le lancement de la campagne conservatrice survient une semaine après le dévoilement de sa plateforme électorale intitulée « Liberté 22 » et centrée sur six thèmes : l’économie, le logement, la santé, le transport, l’environnement, de même que la famille et l’éducation.

Des partisans nombreux et galvanisés ont acclamé le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) dimanche lors du lancement officiel de sa campagne électorale. Éric Duhaime, qui tente de faire élire ses premiers candidats, a paru lui-même surpris par l’ampleur de ce rassemblement préélectoral.

Mylène Crête La Presse

« Malheureusement, on est encore trop nombreux. Je ne sais pas où il va falloir se réunir la prochaine fois, mais c’est hallucinant », s’est-il exclamé.

« On n’est pas habitué d’avoir autant de monde que ça, avait fait remarquer la candidate dans Iberville et comédienne Anne Casabonne un peu plus tôt. La prochaine fois, on va demander le Centre Vidéotron ou le Centre Bell ! »

Au moins 800 personnes étaient entassées dans la salle Complexe Capitale Hélicoptère de Québec, où le PCQ a dévoilé son autobus pour la campagne électorale, orné de la photo grand format du chef. La salle était remplie et personne n’a été vu portant un masque. M. Duhaime a distribué généreusement les poignées de main, les accolades et les bises aux dames présentes. Les organisateurs ont même dû refuser l’entrée à des militants.

Sur Twitter, un internaute a rapporté que les policiers bloquaient la route de l’Aéroport à l’endroit où se tenait le rassemblement. Au moment de publier, le Service de police de la ville de Québec n’avait pas confirmé ces informations.

PHOTO FRANCIS VACHON, LA PRESSE CANADIENNE La salle Complexe Capitale Hélicoptère de Québec était pleine à craquer lors du lancement de campagne d’Éric Duhaime.

« Cette élection-là va être importante, elle va être historique, a prédit Éric Duhaime devant la foule conquise. Parce que jamais un gouvernement n’avait mis la démocratie sur pause au Québec pendant aussi longtemps, jamais un gouvernement n’a bafoué autant nos droits civiques que le gouvernement Legault l’a fait dans les deux dernières années. Jamais on n’avait piétiné les libertés individuelles comme le gouvernement de François Legault l’a fait. »

« Le 3 octobre, on va se débarrasser de ceux qui nous ont piétiné nos droits, nos libertés », a-t-il lancé sous les applaudissements.

Il a dirigé toutes ses attaques vers M. Legault, chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), ignorant totalement les chefs des autres partis. Le premier ministre a été réduit à un « vulgaire chef de la CAQ, ultra-partisan », qui ne s’est jamais « élevé à la hauteur de premier ministre du Québec ».

Le chef conservateur s’est également adressé brièvement aux anglophones qui « ne sont plus otages du Parti libéral du Québec » et qui ont maintenant « un vrai choix ».

De nombreux candidats étaient sur place. Le PCQ en a nommé 120 sur 125 à ce jour. Ce lancement de campagne survient une semaine après le dévoilement de sa plateforme électorale intitulée « Liberté 22 » et centrée sur six thèmes : l’économie, le logement, la santé, le transport, l’environnement, de même que la famille et l’éducation.

PHOTO FRANCIS VACHON, LA PRESSE CANADIENNE Éric Duhaime et plusieurs des candidats conservateurs de la Capitale-Nationale.

Éric Duhaime promet, entre autres, « des baisses d’impôt substantielles », la suspension de la taxe sur l’essence, l’exploitation des hydrocarbures « de façon responsable », l’ouverture au privé en santé, l’abandon du projet de tramway à Québec et la révision du mode de financement des services de garde.

« On veut être libres chez nous, c’est ça le vrai enjeu de l’élection qui commence », a-t-il affirmé en reprenant le slogan de son parti.

La précampagne électorale est commencée au Québec depuis un bon moment déjà en raison du scrutin à date fixe. Les citoyens seront appelés aux urnes le 3 octobre pour choisir les 125 députés de l’Assemblée nationale. Le coup d’envoi de la campagne électorale, par le premier ministre François Legault, est attendu dimanche, le 28, ou le lendemain, lundi 29, jour ultime pour respecter le délai fixé par la loi pour un scrutin le 3 octobre.

Le PCQ d’Éric Duhaime, qui n’a encore jamais fait élire de député, tente de faire une percée notamment dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Or, plusieurs candidats conservateurs se sont attiré des critiques au cours des dernières semaines pour leurs propos controversés. C’est le cas du candidat dans L’Assomption, Ernesto Almeida qui avait suggéré dans une publication sur les réseaux sociaux en juin d’armer les enseignants après la tuerie d’Uvalde aux États-Unis. Éric Duhaime avait défendu son candidat et invoqué la liberté d’expression.

« Ils fouillent dans les poubelles aussi profond qu’ils peuvent », a dénoncé le chef conservateur, accusant la CAQ de remonter jusqu’à dix ans dans les comptes Facebook de ses candidats « pour les associer à je ne sais pas quoi ».

Une enquête de CBC News a également révélé en juillet que 16 candidats du PCQ avaient partagé sur les réseaux sociaux des théories du complot, de la désinformation ou avaient appuyé des « personnalités aux tendances extrémistes » durant la pandémie. C’est le cas de sa candidate vedette, Anne Casabonne, qui avait relayé des publications mettant en doute la sécurité du vaccin contre la COVID-19. En janvier, Éric Duhaime avait demandé la levée progressive de toutes les restrictions sanitaires. Le Québec vivait alors sa cinquième vague de la pandémie.

Avec La Presse Canadienne