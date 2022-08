La prochaine campagne électorale n’a pas été encore déclenchée au Québec, mais le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, prend de l’avance. Il lancera la sienne à Québec dimanche et dévoilera l’autobus à bord duquel il ira à la rencontre des électeurs.

Mylène Crête La Presse

Il les a d’ailleurs conviés sur Twitter à assister à l’évènement qui doit se dérouler en après-midi au Complexe Capitale Hélicoptère de Québec. Ce lancement de campagne survient une semaine après le dévoilement de la plateforme électorale du Parti conservateur du Québec (PCQ) intitulée « Liberté 22 » et centrée sur six thèmes : l’économie, le logement, la santé, le transport, l’environnement de même que la famille et l’éducation.

Il en découle cinq propositions, soit des baisses d’impôts, l’ouverture au privé du système de la santé, l’abandon du projet de tramway à Québec, l’exploitation des hydrocarbures et la révision du mode de financement des services de garde.

La précampagne électorale est commencée au Québec depuis un bon moment déjà en raison du scrutin à date fixe. Les citoyens seront appelés aux urnes le 3 octobre pour choisir les 125 députés de l’Assemblée nationale.

Le PCQ d’Éric Duhaime, qui n’a encore jamais fait élire de député, tente de faire une percée notamment dans la région de Québec. La députée Claire Samson était devenue la première représentante du parti en juin 2021 après avoir été exclue de la Coalition avenir Québec. Elle a choisi de ne pas se présenter à nouveau. On s’attend à ce que le premier ministre François Legault déclenche la campagne électorale le 29 août.