(New Richmond) Le premier ministre Justin Trudeau a poursuivi sa tournée politique estivale jeudi par un voyage dans la péninsule gaspésienne, où il s’est rendu dans des champs de fraises et de rhubarbe et a visité deux installations industrielles.

Kevin Bissett La Presse Canadienne

M. Trudeau s’est rendu en Gaspésie dans le cadre de la tournée qu’il a commencée en juillet dans d’autres régions du Canada. Une légère pluie est tombée alors que le premier ministre se promenait dans un champ où poussent des fraises et de la rhubarbe à la Ferme Bourdages, à Saint-Siméon. Il a ensuite visité le marché de détail de la ferme et son installation de vinification.

Le premier ministre a été guidé par les propriétaires Pierre et Jean-François Bourdages. Il était également accompagné de Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de la région.

La précédente visite de Justin Trudeau en Gaspésie remontait à juillet 2021, soit un mois avant le déclenchement des dernières élections fédérales.

Et sa visite de jeudi survient à quelques semaines d’une campagne électorale au Québec où l’avenir du français jouera certainement un rôle important.

Mercredi, de nouvelles données de recensement ont révélé que la Gaspésie est la seule région au Québec où la proportion de personnes qui affirment avoir le français comme langue maternelle a augmenté au cours des cinq dernières années.

Les données du plus récent recensement publiées mercredi par Statistique Canada démontrent que le déclin du français se poursuit au Québec et au Canada.

De 2016 à 2021, le pourcentage de Québécois parlant le français à la maison est passé de 79 % à 77,5 %.

Mme Lebouthillier a affirmé que cette particularité à l’égard du français dans la région de la Gaspésie est probablement un impact de la pandémie de COVID-19. Les régions plus rurales du Québec ont enregistré une importante migration au sein de la province, des Québécois cherchant à quitter les villes et à s’installer dans les régions plus calmes de la province. Selon elle, plus de gens ont déménagé en Gaspésie — surtout des francophones.

Elle a déclaré que la région perdait également ses jeunes anglophones au profit d’autres secteurs du pays, comme l’Ontario, un transfert de population qui, selon elle, augmente la proportion de francophones dans la région.

M. Trudeau a passé l’après-midi à visiter deux installations industrielles à New Richmond. Son premier arrêt a été au siège social de Fabrication Delta, une entreprise qui fabrique des tours d’éoliennes et d’autres grandes structures en acier. M. Trudeau et le propriétaire de l’entreprise Eli Arsenault se sont arrêtés pour parler avec le personnel qui coupait et soudait de gros morceaux d’acier lourd.

À proximité, le premier ministre a visité Rail GD, une entreprise qui répare et rénove les wagons. Il a observé les travaux effectués sur deux voitures de VIA Rail. Il s’est arrêté à divers postes de travail puis a posé pour une photo de groupe avec des ouvriers.