(Québec) « Révoltante ». « Insensée ». « Très choquante ». L’histoire d’Océane*, une femme qui a été violée et dont l’agresseur se bat désormais devant les tribunaux pour que son nom soit inscrit au certificat de naissance de l’enfant né après le crime, provoque de la colère et de la consternation à Québec.

Hugo Pilon-Larose La Presse

« Ça m’a comme jeté un poignard dans le cœur », affirme la députée libérale Marwah Rizqy.

« Il faut que notre droit bouge. J’ose espérer que ça va provoquer un changement rapide », ajoute la péquiste Véronique Hivon.

« Clairement, le prochain gouvernement devra se pencher sur cet enjeu pour mieux protéger les victimes de violences sexuelles », ajoute Québec solidaire, alors que les parlementaires ont conclu la dernière session en adoptant la première partie d’une réforme du droit de la famille, portant justement sur les enjeux de filiation.

Dans une chronique coup de poing publiée lundi dans La Presse, la journaliste Isabelle Hachey racontait l’histoire d’Océane (nom fictif), poursuivie en justice par l’homme qui l’a violé pour qu’elle fasse subir un test d’ADN à l’enfant né après le crime. Le test ayant conclu un lien de filiation, le délinquant sexuel demande désormais que son nom de famille soit donné à l’enfant.

« C’est une situation qui est effectivement très choquante. Nous compatissons avec la personne victime pour qui cela a dû être très difficile et nous saluons son courage. Nous avons demandé aux équipes du ministère de la Justice d’évaluer la possibilité de procéder à des changements législatifs », a réagi le cabinet du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

Pour Marwah Rizqy, le prochain gouvernement doit rapidement corriger le tir lors de la prochaine législature, cet automne. Si le Parti libéral prend le pouvoir au terme de la campagne électorale, il déposera un court projet de loi qui garantirait le droit à un enfant né d’une agression sexuelle de connaître ses origines. Le violeur, lui, perdrait tous les droits en ce sens.

« Il faut savoir que le violeur, fort probablement, il veut juste garder un peu de contrôle sur sa victime. C’est important qu’il n’en soit pas capable », affirme-t-elle.

« Au Québec, on se démène depuis des années pour reconnaître les droits des victimes de violence sexuelle et pour mieux les accompagner dans le processus [judiciaire], pour faire en sorte qu’elle ne soit pas revictimisée. On voit qu’il y a une incohérence et un angle mort dans le droit de la famille », affirme à son tour Véronique Hivon du Parti québécois.

« Ça dépasse l’entendement quand on constate que de telles situations sont permises par notre droit », poursuit-elle.

*La Presse a modifié les prénoms des personnes impliquées puisqu’il est interdit d’identifier les parties à une instance civile en matière familiale et afin de protéger l’identité de la victime et de l’enfant.