Six grands thèmes et plusieurs absents

(Drummondville) La plateforme électorale du Parti conservateur du Québec présentée dimanche par son chef Éric Duhaime met l’accent sur six grands thèmes – l’économie, le logement, la santé, le transport, l’environnement, l’éducation et la famille – mais fait abstraction de plusieurs autres.

Vincent Larin La Presse

En impromptu de presse peu après son annonce à Drummondville, dimanche, l’ancien animateur de radio, en compagnie de dizaines de ses candidats, a dit vouloir « focaliser sur ces enjeux-là en vue de l’élection » avec cinq propositions bien définies.

« Il y a des partis qui élaborent des plateformes électorales puis présentent 50 enjeux ou 200 enjeux, mais on a choisi d’en mettre cinq [propositions] parce qu’on veut être certains de les réaliser », a-t-il expliqué.

« Si on faisait juste ça dans un premier mandat, ce serait énorme », a ajouté Éric Duhaime.

Pour ce qui est des propositions du parti en matière de culture, d’immigration, d’identité, de langues et sur une foule d’autres sujets, Éric Duhaime dirige les électeurs curieux vers le cahier de proposition du parti adopté en novembre 2021 et disponible en ligne.

Éviter des sujets controversés ?

Il s’est ensuite défendu de ne pas vouloir aborder des sujets controversés, telle la mise à jour de la loi 101 du gouvernement Legault, au moment où le PCQ courtise l’électorat anglophone de Montréal.

Le cahier de propositions du PCQ fait entre autres état de ses intentions de diminuer les seuils d’immigration « en fonction de l’efficacité des mesures qui auront été implantées pour contribuer au développement économique du Québec ».

« On va défendre le programme, on ne va pas aller contre le programme qui a été adopté par nos membres », a insisté Éric Duhaime.

La Presse a rapportait samedi que le PCQ s’engage à donner beaucoup plus de place au privé en santé et à réformer le financement des écoles et des garderies comme le proposait l’ADQ de Mario Dumont il y a 20 ans.

Un pont plutôt qu’un tunnel

En matière de transport, la plateforme conservatrice est consacrée en bonne partie à la région de la Capitale-Nationale où l’on promet de jeter aux oubliettes les projets de tramway et de tunnel Québec-Lévis.

La gratuité des transports en commun dans la région et la construction d’un pont à l’Est, un projet qui a déjà été dans l’air du temps, sont mises de l’avant comme solutions de remplacement.

Aux résidants de l’île d’Orléans inquiets à l’idée de voir leurs paysages être défigurés par un pont, Éric Duhaime répond qu’il serait possible d’enfouir les pylônes qui la traversent déjà grâce aux économies réalisées par l’abandon du projet de 3e lien.

Sur le thème de l’Environnement, le PCQ dit vouloir privilégier des ambitions « réalistes » et ne fixe pas de cible relative à la réduction des gaz à effet de serre. Le PCQ relancerait toutefois le projet GNL-Québec afin de « rendre le Québec autonome en matière énergétique ».