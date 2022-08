La cheffe libérale Dominique Anglade s’en est prise au premier ministre François Legault et à son parti à l’ouverture du congrès des jeunes libéraux, samedi à Montréal. Elle a été particulièrement critique de son bilan en santé et en économie, l’accusant de nier les vrais problèmes touchant les Québécois.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Mme Anglade a commencé par énumérer les problèmes ayant fait les manchettes dans les derniers mois : forte inflation, attente croissante pour avoir un médecin de famille et dans les urgences, violence, et pénurie de main-d’œuvre. « Pendant ce temps-là, que fait François Legault ? Rien », a-t-elle affirmé. « Ah non, il fait des publicités », s’est-elle reprise.

Les thèmes de l’environnement et du logement étaient également à l’honneur dans le discours de la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), qui a mise de l’avant le « projet ÉCO » et sa plateforme électorale, dévoilée en juin.

Elle a également dévoilé le slogan du parti pour la campagne électorale à venir : « Votez vrai. Vrais enjeux. Vraies solutions. » Le slogan n’est pas sans rappeler celui des élections de 2014 : « Ensemble, on s’occupe des vraies affaires », qui avait vu l’ancien premier ministre libéral Philippe Couillard l’emporter.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le slogan du PLQ pour la campagne électorale à venir a été dévoilé : « Votez vrai. Vrais enjeux. Vraies solutions. »

Le 40e congrès des jeunes libéraux doit se poursuivre toute la journée samedi. Les membres de la Commission jeunesse voteront sur huit propositions touchant le logement, l’environnement, et l’éducation notamment. Certaines de ces propositions, si elles sont adoptées, pourraient trouver le chemin de la plateforme du parti en vue des élections d’octobre.

Plus de détails suivront.