Pablo Rodriguez s’est inquiété que la violence armée soit « de plus en plus aléatoire, comme si c’était anodin de tirer sur quelqu’un ».

Ottawa verse près de 42 millions au gouvernement du Québec pour « appuyer des activités de prévention et d’intervention » liées à la lutte contre violence armée et les gangs de rue. Une bonne partie de ces fonds iront dans la stratégie Centaure, à laquelle participent six corps de police de la province.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Si on est ici, c’est parce qu’il y a des évènements qui se passent, dans les quartiers ici et ailleurs au Québec et au Canada. Il y a trop de gens qui sont victimes de violence armée. C’est assez. Voir ces vies déchirées, d’entendre les pleurs des parents, des citoyens qui ont peur pour leurs enfants, c’est assez », a martelé jeudi le lieutenant fédéral pour le Québec, Pablo Rodriguez, en conférence de presse à Rivière-des-Prairies.

M. Rodriguez s’est inquiété que la violence armée soit « de plus en plus aléatoire, comme si c’était anodin de tirer sur quelqu’un ». « La prévention, ça fait partie de la solution. […] Avec l’annonce d’aujourd’hui, je pense que les choses vont vraiment changer », a-t-il dit.

Les 41,8 millions seront versés via le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires, un programme fédéral évalué à 250 millions qui a été mis sur pied en mars 2022 pour prévenir la violence armée et aider les jeunes « à faire de bons choix ».

Outre le financement du réseau communautaire et la formation d’intervenants, l’argent sera principalement utilisé « pour renforcer les efforts déployés dans l’initiative Centaure », une vaste cellule de corps policiers québécois pour lutter contre la violence armée mise sur pied en septembre 2021. En juin, La Presse rapportait qu’entre le 1er octobre 2021 et le 1er juin dernier, les six corps de police principaux participant à la stratégie Centaure (ceux de Montréal, Laval, Longueuil, Québec, Gatineau et la Sûreté du Québec) ont saisi 394 armes à feu, majoritairement des armes de poing. À ce moment, les arrestations étaient plus nombreuses que les saisies d’armes. On en comptait déjà 426.

Causes profondes de la criminalité

Demeurant flou sur ses intentions, le gouvernement fédéral a néanmoins précisé jeudi que son objectif est de « s’attaquer aux causes profondes de la criminalité », en faisant valoir que « la violence liée aux gangs et les fusillades dans des lieux publics sont de plus en plus fréquentes », et qu’il y a urgence d’agir.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Marco Mendicino

« Ça commence par des mesures à nos frontières », a fait valoir ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, en disant vouloir utiliser davantage de « nouvelles technologies » pour lutter contre la circulation des armes, afin « de faire des examens sur toutes les voitures » qui traversent la frontière canadienne. « Il y a des défis et il faut aller plus loin, mais on continue de faire beaucoup de progrès à la frontière. Plus tard cette année, nous lancerons un programme de rachat pour les retirer de nos communautés une fois pour toutes », a-t-il insisté, sans s’avancer davantage.

Le tout survient alors que Montréal est de nouveau témoin d’une flambée de violence. Un jeune homme aux prises avec de graves problèmes de santé mentale soupçonné d’avoir la série de meurtres survenus dans les deux derniers jours à Laval et à Montréal a été abattu par les policiers jeudi matin, ont confirmé des sources policières.

Il est le principal suspect en lien avec les meurtres commis dans les dernières 24 heures qui ont coûté la vie à trois victimes innocentes, selon nos informations. Il aurait agi sans complice. La plus récente victime de cette série d’homicides est un jeune Lavallois de 22 ans. Il se déplaçait en planche à roulettes dans le quartier de Laval-des-Rapides avant d’être ciblé par des tirs. Selon toute vraisemblance, il aurait été visé au hasard.

Deux hommes avaient été assassinés à une heure d’intervalle mardi soir. La première victime est André Fernand Lemieux, un homme de 64 ans, père du boxeur québécois David Lemieux. Le deuxième épisode de violence s’est produit une heure plus tard, rue Meilleur, près de la rue Sauvé. Encore une fois, les agents ont retrouvé un homme gisant sur le sol, blessé par balle. Il s’agit de Mohamed Salah Belhaj, agent d’intervention de l’hôpital en santé mentale Albert-Prévost, âgé de 48 ans.