(Ottawa) La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly ne s’est pas seulement fait cuisiner sur l’envoi d’une turbine destinée au gazoduc Nord Stream 1, jeudi, en comité. Elle a également été bombardée de questions sur des informations voulant que le Canada aurait laissé en plan des employés ukrainiens de son ambassade à Kyiv qui étaient potentiellement dans le viseur des Russes.

Mélanie Marquis La Presse

CE QU’IL FAUT SAVOIR Le Canada a contourné ses sanctions contre la Russie le 9 juillet dernier en permettant l’envoi, vers l’Allemagne, de turbines destinées à un gazoduc russe.

Les partis d’opposition à Ottawa ont tous dénoncé ce passe-droit du gouvernement Trudeau.

Le propriétaire du gazoduc Nord Stream 1 affirme ne pouvoir mettre la main sur la turbine, justifiant ainsi la réduction des livraisons de gaz naturel à l’Allemagne.

« Nous avons pu voir que Poutine bluffait », a déclaré la ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne, Annalena Baerbock, de passage à Montréal.

L’Ukraine continue de déplorer la décision, un « dangereux précédent » selon elle.

La séance du comité permanent des affaires étrangères et du développement international a commencé avec des discussions sur la décision d’Ottawa de contourner ses sanctions contre Moscou pour envoyer en Allemagne une turbine qui devait ensuite être expédiée en Russie.

Dans leur déclaration d’ouverture, tant la ministre Joly que son collègue aux Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, ont justifié l’exemption. « Nous avons renforcé l’alliance [l’OTAN] au lieu de l’affaiblir », a fait valoir M. Wilkinson.

PHOTO PATRICK DOYLE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE « Nous avons renforcé l’alliance [l’OTAN] au lieu de l’affaiblir », a fait valoir le ministre des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson.

Avant lui, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a répété ce qu’elle avait plaidé la veille pour une première fois depuis le début de cette saga, au début juillet, soit que l’objectif était de montrer que le président Vladimir Poutine « bluffait ».

C’était en fait une stratégie échafaudée par le Canada avec la complicité de ses alliés, a-t-elle ensuite assuré.

Le député conservateur Marty Morantz a fait remarquer aux ministres le changement de discours. « Vous n’avez pas dit, au mois de juillet, que l’objectif était de voir si Poutine bluffait », a-t-il fait remarquer à la table du comité parlementaire.

La députée néo-démocrate Heather McPherson a fait écho aux propos de ses collègues. « On avait déjà vu Poutine utiliser la nourriture et l’énergie comme armes. Il ment ! On sait que Poutine ment. On sait qu’il ne fera preuve d’aucune bonne foi, qu’il ne suivra pas les règles », a-t-elle martelé.

« Il savait déjà que le bluff était là. Alors maintenant, ce que nous avons fait, c’est que nous avons affaibli notre régime de sanctions, nous avons affaibli la position du Canada en appui à l’Ukraine, et en même temps, on n’a pas aidé l’Allemagne à obtenir de l’énergie », a enchaîné l’élue.

Elle a exhorté Mélanie Joly à « annuler immédiatement l’exemption pour les autres turbines » — une requête qui a également été formulée par la présidente du Congrès des ukrainiens-canadiens, Alexandra Chyczij. « Je vous demande de restaurer l’intégralité des sanctions contre Gazprom », a-t-elle dit aux élus.

D’ailleurs, selon elle, ce n’est pas la Russie qui s’est fait rouler dans cette histoire. « L’Allemagne et le Canada n’ont pas compris le test [du Kremlin]. Le test était sur les sanctions. L’unité sur les sanctions », a-t-elle argué en disant que le « bluff » que Berlin et Ottawa se félicitent d’avoir décelé n’est pas « le bon bluff ».

Des employés ukrainiens laissés à eux-mêmes ?

Les turbines ont fait couler beaucoup d’encre depuis près d’un mois, mais un autre dossier s’est invité à la table du comité : un article publié mercredi dans le Globe and Mail a en effet temporairement éclipsé l’enjeu qui devait être le thème principal des audiences de jeudi.

Selon ce que le quotidien a rapporté, Affaires mondiales Canada aurait été informé que la Russie était sur le point d’envahir l’Ukraine, et que les Ukrainiens qui travaillaient pour l’ambassade du Canada figuraient probablement sur des listes de personnes que Moscou avait l’intention de traquer.

Le gouvernement canadien a évacué ses diplomates, et aurait dit aux dirigeants de l’ambassade canadienne à Kyiv de ne pas divulguer ces informations à ces membres du personnel ukrainiens et de les laisser derrière eux, a écrit le Globe and Mail dans son édition de mercredi.

Comme elle l’a fait mercredi, la ministre Joly a martelé qu’elle n’avait reçu aucune information sur les périls qui auraient pu guetter les Ukrainiens à l’emploi de l’ambassade. Sa réponse n’a pas satisfait le conservateur Garnett Genuis, qui a tenté de l’interrompre à maintes reprises.

Et à l’issue de la rencontre sur comité, elle a publié une déclaration sur son compte Twitter, dans laquelle elle insiste sur le fait que « le gouvernement du Canada n’a pas d’information liée à une liste visant spécifiquement les diplomates canadiens et le personnel recruté sur place de l’ambassade du Canada à Kyiv ».

La ministre ajoute qu’on a offert aux employés locaux de « différentes possibilités pour immigrer au Canada s’ils décidaient de quitter l’Ukraine », et qu’elle a bien l’intention de « faire la lumière sur cette affaire ».

Le « jeu politique » de la Russie

Mercredi, sur son compte Twitter, la société Gazprom a réitéré qu’elle ne pouvait prendre possession de la turbine qu’on a envoyée en Allemagne en provenance des installations montréalaises de Siemens, où elle était en réparation.

« Les régimes de sanctions imposées par le Canada, l’Union européenne et le Royaume-Uni, de même que les disparités entre la situation actuelle et les obligations contractuelles existantes de Siemens font en sorte qu’il est impossible de faire venir la turbine 073 à la station de compression de Portovaïa », a écrit la société.

Les livraisons de gaz naturel à l’Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1 ont diminué de 20 %. Le pays se prépare ainsi à des mois difficiles, notamment ceux d’hiver, a souligné mercredi la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui était en visite à Montréal.

Énergie : une « responsabilité »

Et la représentante de Berlin s’est réjouie que le gouvernement Trudeau affiche un intérêt à collaborer dans le domaine énergétique.

La vice-première ministre Chrystia Freeland l’a clairement manifesté. « La sécurité énergétique aujourd’hui, plus que jamais, est une question de sécurité absolue et que le Canada a vraiment de la chance. Nous avons beaucoup d’énergie », a-t-elle exprimé mercredi au Nouveau-Brunswick.

« Je pense que c’est une responsabilité politique pour nous en tant que pays de soutenir nos alliés en matière de sécurité énergétique », a poursuivi celle qui est aussi ministre des Finances.

Le chancelier allemand Olaf Scholz ne fait pas de cachette de son intérêt de collaborer à des projets de gaz naturel liquéfié (GNL) au pays. Il sera en visite au Canada plus tard ce mois-ci afin de discuter de possibles accords énergétiques commerciaux.

« Les projets de GNL sont pour la transition. Éventuellement, c’est l’hydrogène vert [qu’on veut produire]. Et c’est pour cela que j’ai été en contact avec les gouvernements du Québec, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador », a plaidé la ministre Joly lors d’un déjeuner-causerie à Montréal, mercredi.

« Les Québécois, ça vaut la peine qu’on étudie davantage ce qu’on peut faire en matière d’hydrogène » parce qu’« on peut produire de l’hydrogène vert, et ça peut encore plus aider l’Europe — et nous-mêmes — à faire la transition énergétique », a-t-elle enchaîné.

Scholz dans la mire des environnementalistes

À l’approche de la visite du chancelier Scholz, des organismes environnementaux ont exhorté le fédéral à rejeter tout projet d’exportation de gaz sur la côte Est. Il s’agit d’une fausse bonne idée, fait valoir Émile Boisseau-Bouvier, porte-parole d’Équiterre, l’un des groupes qui s’opposent à ces projets.

« En dépit de ce que veut faire croire l’industrie des énergies fossiles, les projets d’exportation de gaz ne représentent absolument pas une solution à la situation énergétique en Europe causée par la guerre en Ukraine, puisque les besoins énergétiques de l’Europe seront en grande partie résolus des années avant que toute nouvelle infrastructure canadienne de GNL soit opérationnelle », a-t-il soutenu dans un communiqué.